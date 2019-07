Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most megváltozott.

A Magyar Tudományos Akadémia gazdaságkutatója a Tilos Rádióban beszélt arról, hogy az MTA-törvény miatt külföldre költözik a családjával. Muraközy Balázs bejelentéséről a 24.hu adott hírt.

A gazdaságkutató az Akadémia kiválósági programjának támogatásával a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontban dolgozott, most viszont a University of Liverpool Management Schoolon folytatja a munkáját.

Az MTA-ban a vállalati stratégiákat, versenyképességeket kutató Muraközy bár eddig is mehetett volna külföldre dolgozni, és ösztöndíjakkal sokat is jár külföldi egyetemekre, egészen mostanáig itthon akart kutatni. Az elmúlt évek tudomány-ellenes kormányzati kampánya miatt most már másképp gondolja. Régóta zavarták a magyar közállapotok, az oktatásügy helyzete, a kormányzati médiumok listázásai, a CEU elzavarása. Miután elfogadták a törvényt, amely az MTA-tól elveszi a kutatóhálózatot és az akadémia saját vagyonának nagyobb részét, úgy döntött, végleg külföldre megy.

Muraközy Balázs a kutatás mellett a Rajk László Szakkollégiumban tanít ökönometriát, korábban tanított az ELTE-n, a CEU-n és az MNB-ben is.