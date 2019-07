Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiélezett csatában 10-9-re nyert Ausztrália ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui vizes világbajnokságon.","shortLead":"Kiélezett csatában 10-9-re nyert Ausztrália ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui vizes...","id":"20190723_vizes_vb_elodonto_magyar_vizilabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37cd887-dc5c-4f9b-93d1-ae1558adc6e5","keywords":null,"link":"/sport/20190723_vizes_vb_elodonto_magyar_vizilabda_valogatott","timestamp":"2019. július. 23. 11:07","title":"Vb-elődöntősök a magyar férfi vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a darab szempontjából kifejezetten fontos alkotóról van szó.","shortLead":"És a darab szempontjából kifejezetten fontos alkotóról van szó.","id":"20190724_A_Macskak_bizarr_elozetese_egyvalakinek_tuti_bejonne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5dd88e-11f3-4930-945d-b202683b2fe1","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_Macskak_bizarr_elozetese_egyvalakinek_tuti_bejonne","timestamp":"2019. július. 24. 11:52","title":"A Macskák bizarr előzetese egyvalakinek tuti bejönne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89318ef-d61d-4956-8bc4-7ddfa9f569ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszeresen chilit vagy jalapeno paprikát fogyasztó idősebb embereknél nagyobb a kockázata a demencia kialakulásának – állapították meg a Dél-ausztráliai Egyetem és a Katari Egyetem tudósai egy hosszú távú kutatásban.","shortLead":"A rendszeresen chilit vagy jalapeno paprikát fogyasztó idősebb embereknél nagyobb a kockázata a demencia kialakulásának...","id":"20190724_csipos_etel_chili_jalapeno_demencia_idoskori_elbutulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89318ef-d61d-4956-8bc4-7ddfa9f569ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2382796a-e653-465a-bc95-42b2e4e5ddfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_csipos_etel_chili_jalapeno_demencia_idoskori_elbutulas","timestamp":"2019. július. 24. 14:33","title":"Szereti a csípős ételeket? Akkor jobb, ha erről tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","shortLead":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","id":"20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c9d01-c815-4e08-a17b-dd1095f34cf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","timestamp":"2019. július. 23. 20:13","title":"Kasza Tibor vezeti majd a TV2 új vetélkedőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek hajnali 5-től sorban állnak, hogy 11-ig bejuthassanak a kezelésre. ","shortLead":"A betegek hajnali 5-től sorban állnak, hogy 11-ig bejuthassanak a kezelésre. ","id":"20190724_Teljes_kaoszban_varakoztatjak_a_kemoterapiara_erkezoket_az_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ab5618-c663-4174-86bc-b96db16c67df","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Teljes_kaoszban_varakoztatjak_a_kemoterapiara_erkezoket_az_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","timestamp":"2019. július. 24. 16:28","title":"Teljes káoszban várakoztatják a kemoterápiára érkezőket az Országos Onkológiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megrugdosott férfi feljelentést tett, a rendőrök 10 perccel később elfogták a férfit. ","shortLead":"A megrugdosott férfi feljelentést tett, a rendőrök 10 perccel később elfogták a férfit. ","id":"20190723_Elfogtak_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_Garay_utcaban_rugdosott_egy_foldon_fekvo_embert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d394f2fe-61dd-4433-841e-fb151c1f9a08","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Elfogtak_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_Garay_utcaban_rugdosott_egy_foldon_fekvo_embert","timestamp":"2019. július. 23. 15:33","title":"Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Garay utcában rugdosott egy földön fekvő embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]