[{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önkényes ingatlanfoglaló alakított ki munkásszállót a VII. kerületben, de ennek most vége.","shortLead":"Önkényes ingatlanfoglaló alakított ki munkásszállót a VII. kerületben, de ennek most vége.","id":"20190725_Bezarjak_az_onkormanyzati_irodabol_kialakitott_munkasszallot_Erzsebetvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682d781e-a481-42b3-b20d-edac86bf5142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Bezarjak_az_onkormanyzati_irodabol_kialakitott_munkasszallot_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 25. 08:33","title":"Bezárják az önkormányzati irodából kialakított munkásszállót Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött együttműködési szerződés keretében. ","shortLead":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött...","id":"20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1d24b8-5099-4872-925f-cebc34bad2bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","timestamp":"2019. július. 23. 17:09","title":"Fotókiállítás és ingyen Sziget-jegy is belefért Schmidt Máriáék és a Sziget 200 milliós szerződésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra nem tért ki, hogy ez mennyibe is kerül. ","shortLead":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra...","id":"20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c81e9-16d6-4c12-9be4-658bf25cd6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","timestamp":"2019. július. 23. 16:46","title":"A kormány szerint nem okoz gondot a veszprémi labor bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencvenéves korában hunyt el.","shortLead":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencvenéves korában hunyt el.","id":"20190724_Heller_Agnes_temetes_julius_29","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9723e0-e8b3-4c80-934b-80a6295dfcc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Heller_Agnes_temetes_julius_29","timestamp":"2019. július. 24. 17:31","title":"Hétfőn lesz Heller Ágnes temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Soros-ellenes kampány épp kétszer, a felcsúti utánpótlás négyszer annyi pénzt kapott, mint amennyit a kormány a Hungary Helps programmal a migráció elleni harcra és az üldözött keresztények megsegítésére költött. Az új Puskás-stadion költségei mellett pedig nem is eltörpül a Hungary Helps 6,1 milliárdja.","shortLead":"A Soros-ellenes kampány épp kétszer, a felcsúti utánpótlás négyszer annyi pénzt kapott, mint amennyit a kormány...","id":"20190724_A_felcsuti_foci_negyszer_annyi_penzt_kapott_mint_az_uldozott_keresztenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597dd0e3-1895-427a-b6c4-f2ef535f3ab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_A_felcsuti_foci_negyszer_annyi_penzt_kapott_mint_az_uldozott_keresztenyek","timestamp":"2019. július. 24. 13:23","title":"A felcsúti foci négyszer annyi pénzt kapott, mint az üldözött keresztények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás nélküli kilépést. ","shortLead":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás...","id":"20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab6d1d-a3ee-4741-953b-6bd26f04b705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","timestamp":"2019. július. 24. 17:25","title":"Boris Johnson: Akárhogy is, de október 31-én lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","shortLead":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","id":"20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90851a-2408-4c34-96d7-02484538ad7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","timestamp":"2019. július. 23. 13:01","title":"Tovább dübörög a budai Vár újragondolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le az országban.","shortLead":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le...","id":"20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad441d-f12c-4778-a4de-aa822e07f6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 24. 17:03","title":"Videó: 48 000 villám csapott le az Egyesült Királyságra kedden éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]