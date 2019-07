Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pénzintézet tíz nappal ezelőtt észlelte, hogy támadás érte a számítógépes rendszerét, most közölték, mekkora a kár.","shortLead":"A pénzintézet tíz nappal ezelőtt észlelte, hogy támadás érte a számítógépes rendszerét, most közölték, mekkora a kár.","id":"20190730_capital_one_bank_adatlopas_hackertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd6019-6995-48cf-8e9b-aa9c04ac6817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_capital_one_bank_adatlopas_hackertamadas","timestamp":"2019. július. 30. 05:42","title":"Százmilliónál is több ember adataihoz fért hozzá egy amerikai bank rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17ec8f6-f73b-40a8-877f-ce3f50689211","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 700 darab jóféle használt sportkocsi kapott már idén magyar rendszámot.","shortLead":"Közel 700 darab jóféle használt sportkocsi kapott már idén magyar rendszámot.","id":"20190730_Szazaval_jonnek_a_brutalis_sportautok_is_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f17ec8f6-f73b-40a8-877f-ce3f50689211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78bdf05-8a22-4343-9de4-5c292f4defef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Szazaval_jonnek_a_brutalis_sportautok_is_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 30. 09:46","title":"Százával jönnek a brutális sportautók is Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az egyéni kerületek száma, és emiatt változtak a körzetek határai is.","shortLead":"Csökkent az egyéni kerületek száma, és emiatt változtak a körzetek határai is.","id":"20190729_Ot_varosban_es_ket_keruletben_is_atrajzoltak_a_valasztokeruleteket_az_ellenzek_jarhatott_rosszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fcb64f-2944-4b27-b335-e0d4f4ca95a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Ot_varosban_es_ket_keruletben_is_atrajzoltak_a_valasztokeruleteket_az_ellenzek_jarhatott_rosszul","timestamp":"2019. július. 29. 10:04","title":"Öt városban és két kerületben is átrajzolták a választókerületeket, az ellenzék járhatott rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","shortLead":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","id":"20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c2cf2-c88f-433a-82f6-4003856e438b","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:17","title":"12 év börtönt kapott egy kormánykritikus aktivista Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége nincs is benne. ","shortLead":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége...","id":"20190729_kenderesi_eljaras_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfeacb-a1cb-4b61-8dd1-03c921c60115","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_kenderesi_eljaras_birsag","timestamp":"2019. július. 29. 15:45","title":"Akármi is lesz az ügy vége, sokba fog kerülni Kenderesi Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","shortLead":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","id":"20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe9af0-f7ca-4abc-aa0c-676fe4f573b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:43","title":"Végrehajtók jelentek meg a lúgos orvos házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NB I-es újonc, a Zalaegerszegi TE FC is Mészáros Lőrinc sportmárkáját fogja viselni.","shortLead":"Az NB I-es újonc, a Zalaegerszegi TE FC is Mészáros Lőrinc sportmárkáját fogja viselni.","id":"20190730_Ujabb_focicsapat_oltozik_2Ruleba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ead5b09-d43e-4a2d-9412-0961510c4607","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Ujabb_focicsapat_oltozik_2Ruleba","timestamp":"2019. július. 30. 14:40","title":"Újabb focicsapat öltözik 2Rule-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","shortLead":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","id":"20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6604e160-188a-4e19-acc6-aa1b1fc3216a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 30. 12:50","title":"Fegyveres náciknál razziáztak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]