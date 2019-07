Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed5b00c-c531-493f-b6cd-73e57082af5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete kérdeztük meg, azóta sem érkezett válasz. ","shortLead":"Egy hete kérdeztük meg, azóta sem érkezett válasz. ","id":"20190729_heller_agnes_filozofus_temetes_gyasz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed5b00c-c531-493f-b6cd-73e57082af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407fda-4840-4554-84ff-a9b152cd42ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_heller_agnes_filozofus_temetes_gyasz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 29. 20:28","title":"Hallgat a kormány arról, miért nem reagált Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eebd2de-32c0-4c40-b0a4-cc63c9096ba6","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőben működő informatikai rendszereket éppolyan támadások érik, mint a saját hálózatokat: koncentráltabban érkeznek ugyan a fenyegetések, mert nagyobb zsákmánnyal kecsegtetnek, de nagyobb az erőforrás is a védelemre, így a bizalmon múlik a választásunk, és persze azt is fontos tudnunk, hogy melyik országba kerülnek az adataink. A Trend FM és az Invitech Üzlet a felhőben című májusi konferenciájának legfontosabb tapasztalatait gyűjtöttük össze. ","shortLead":"A felhőben működő informatikai rendszereket éppolyan támadások érik, mint a saját hálózatokat: koncentráltabban...","id":"invitech_20190711_Barany_vagy_vihar_Amit_a_felhobiztonsagrol_tudni_erdemes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eebd2de-32c0-4c40-b0a4-cc63c9096ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a844b9b-340d-485f-a3d1-2b13270490b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190711_Barany_vagy_vihar_Amit_a_felhobiztonsagrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. július. 30. 07:30","title":"Bárány vagy vihar? Amit a felhőbiztonságról tudni érdemes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"fc52123e-3346-47e6-bd91-e7ed945253e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségkívül nem akármilyen balesetről van szó, hanem arról, amelyben James Dean életét vesztette.","shortLead":"Kétségkívül nem akármilyen balesetről van szó, hanem arról, amelyben James Dean életét vesztette.","id":"20190730_Eleg_bizarr_de_egy_kozlekedesi_baleset_kepei_kerulnek_arveresre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc52123e-3346-47e6-bd91-e7ed945253e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437377e-295b-41f2-b339-f8f62ff84bbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Eleg_bizarr_de_egy_kozlekedesi_baleset_kepei_kerulnek_arveresre","timestamp":"2019. július. 30. 10:50","title":"Elég bizarr, de egy közlekedési baleset képeit árverezik el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Épphogy 400 forint alatt marad az üzemanyagár.","shortLead":"Épphogy 400 forint alatt marad az üzemanyagár.","id":"20190729_Dragul_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a94caf-3c74-461c-91f1-6ff2effd5cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Dragul_a_gazolaj","timestamp":"2019. július. 29. 13:34","title":"Drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók elismerését az előző negyedévben.","shortLead":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók...","id":"20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bc6226-eb7e-4917-9085-6d03574a694d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","timestamp":"2019. július. 30. 13:03","title":"Véleményt mondtak az amerikaiak: ez most a legjobb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja megmenteni a belügyminisztérium megtépázott tekintélyének maradékát.","shortLead":"A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja...","id":"20190730_roman_belugyminiszter_lemondas_gyilkkossag_autostop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389bed2-0de4-4577-9777-1b978897a72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_roman_belugyminiszter_lemondas_gyilkkossag_autostop","timestamp":"2019. július. 30. 13:44","title":"Lemondott a román belügyminiszter a meggyilkolt 15 éves lány ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87974d09-62ee-4d5d-b023-f972cab54194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belga hatóságok körözték a terepjárót, amelyet Csanádpalotánál akartak kivinni Magyarországról. ","shortLead":"A belga hatóságok körözték a terepjárót, amelyet Csanádpalotánál akartak kivinni Magyarországról. ","id":"20190730_Fekete_luxus_Range_Rover_bukott_le_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87974d09-62ee-4d5d-b023-f972cab54194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3774109-612f-403d-94fa-0bea92c15083","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Fekete_luxus_Range_Rover_bukott_le_a_hataron","timestamp":"2019. július. 30. 08:25","title":"Fekete luxus Range Rover bukott le a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","shortLead":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","id":"20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705111da-55d9-44fb-bc0b-5ee5d536d594","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","timestamp":"2019. július. 30. 12:21","title":"Augusztusban indul a Drága örökösök második évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]