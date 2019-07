Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc52123e-3346-47e6-bd91-e7ed945253e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségkívül nem akármilyen balesetről van szó, hanem arról, amelyben James Dean életét vesztette.","shortLead":"Kétségkívül nem akármilyen balesetről van szó, hanem arról, amelyben James Dean életét vesztette.","id":"20190730_Eleg_bizarr_de_egy_kozlekedesi_baleset_kepei_kerulnek_arveresre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc52123e-3346-47e6-bd91-e7ed945253e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437377e-295b-41f2-b339-f8f62ff84bbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Eleg_bizarr_de_egy_kozlekedesi_baleset_kepei_kerulnek_arveresre","timestamp":"2019. július. 30. 10:50","title":"Elég bizarr, de egy közlekedési baleset képeit árverezik el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5232a39e-ff94-436f-9b6e-3a57f7c852d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindult az űrszippantóskocsi utolsó útjára.","shortLead":"Elindult az űrszippantóskocsi utolsó útjára.","id":"20190730_Kukat_es_kakat_uritettek_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5232a39e-ff94-436f-9b6e-3a57f7c852d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7acb64-0bd9-4535-b12c-cb48d072bda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Kukat_es_kakat_uritettek_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2019. július. 30. 10:54","title":"Kukát és kakát ürítettek a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, akin egy nappal korábban jelentek meg heveny allergiás tűnetek: izzadt és vörös lett a bőre. A hivatalos magyarázatok szerint ismeretlen allergia támadta meg a 43 éves politikust, ám támogatói úgy vélik, az ellenzéki tüntetéseket szervező Navalnij mérgezés áldozata lett. Ha ez lenne az igazság, nem ő lenne az első, akit a Kreml halkan, és viszonylag kis feltűnéssel próbált meg eltenni láb alól.","shortLead":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij...","id":"20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdb7aa9-f443-4158-98f1-3297971646fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","timestamp":"2019. július. 30. 16:40","title":"A Kreml persze ártatlan, de mintha túl sok lenne a megmérgezett orosz ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891000a-41b7-4a77-b76b-a17de76bd902","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indiai Byju Raveendran egy oktatást segítő applikációt készített hét éve, amivel hamarosan akár az Egyesült Államokban is megjelenhet. ","shortLead":"Az indiai Byju Raveendran egy oktatást segítő applikációt készített hét éve, amivel hamarosan akár az Egyesült...","id":"20190730_A_30_eves_tanar_gondolt_egyet_megvalositotta_most_dollarmilliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1891000a-41b7-4a77-b76b-a17de76bd902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d26cb9-5674-4a16-9a4d-590f595fe329","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_A_30_eves_tanar_gondolt_egyet_megvalositotta_most_dollarmilliardos","timestamp":"2019. július. 30. 11:06","title":"A 30 éves tanár gondolt egyet, megvalósította, most dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a6f098-485e-4987-ab57-8597d4b2d3c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 30 milliárd forintért megvásárolják Magyarország egyik vezető informatikai cégcsoportja, a Delta Csoport érdekeltségét, a Delta Systems Kft.-t.","shortLead":"Közel 30 milliárd forintért megvásárolják Magyarország egyik vezető informatikai cégcsoportja, a Delta Csoport...","id":"20190730_Nagy_bizniszt_huzott_be_az_Est_Media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a6f098-485e-4987-ab57-8597d4b2d3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4766680c-76d8-40da-bce9-c24b7658600f","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Nagy_bizniszt_huzott_be_az_Est_Media","timestamp":"2019. július. 30. 13:35","title":"Nagy bizniszt húzott be az Est Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU Csalás Elleni Hivatala megerősítette: vizsgálja, történt-e csalás az Európai Regionális Fejlesztési Alapok és az Európai Szociális Alapok által társfinanszírozott szoftverlicencek értékesítésekor.","shortLead":"Az EU Csalás Elleni Hivatala megerősítette: vizsgálja, történt-e csalás az Európai Regionális Fejlesztési Alapok és...","id":"20190729_Vizsgalatot_inditott_az_OLAF_a_Microsoftugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fb7b9-c984-43ea-b56c-f605cf17edb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Vizsgalatot_inditott_az_OLAF_a_Microsoftugyben","timestamp":"2019. július. 29. 16:28","title":"Vizsgálatot indított az OLAF a Microsoft-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fefdc3-3e2e-40be-a283-ef51ef2248c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két amerikai aktivista-művész ötlete. Videó.","shortLead":"Két amerikai aktivista-művész ötlete. Videó.","id":"20190730_Merleghintakat_szereltek_az_amerikaimexikoi_hatarkeritesre_hogy_egyutt_jatszhassanak_a_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fefdc3-3e2e-40be-a283-ef51ef2248c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81eaf113-a2d2-471c-87d8-306481d7120e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Merleghintakat_szereltek_az_amerikaimexikoi_hatarkeritesre_hogy_egyutt_jatszhassanak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 30. 15:19","title":"Mérleghintákat szereltek az amerikai-mexikói határkerítésre, hogy együtt játszhassanak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés memóriával gazdálkodó telefonokra is megérkezik ugyanis a népszerű üzenetküldő.","shortLead":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés...","id":"20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b477d8c-f2b5-4baa-89c5-7b45f7078521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","timestamp":"2019. július. 30. 10:03","title":"Sok millió olcsóbb, butább telefonra kerül fel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]