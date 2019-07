Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy bizonyos madárfaj vizsgálatátnál arra jutottak, hogy a műanyag megevése a szárnyuk, a csőrük és a fejük méretére is hatással volt. ","shortLead":"Egy bizonyos madárfaj vizsgálatátnál arra jutottak, hogy a műanyag megevése a szárnyuk, a csőrük és a fejük méretére is...","id":"20190730_Komoly_elvaltozasokat_okozott_madarakban_a_megevett_muanyaghulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe33497-6c4c-4e4e-923e-996507d2cbde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Komoly_elvaltozasokat_okozott_madarakban_a_megevett_muanyaghulladek","timestamp":"2019. július. 30. 21:33","title":"Komoly elváltozásokat okozott madarakban a megevett műanyaghulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","shortLead":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","id":"20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ddc03f-a878-442a-bbf1-926befdd57dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","timestamp":"2019. július. 30. 09:29","title":"Ma van a román himnusz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e033c66-64b1-43b7-9298-1a4aad378eb5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190729_Marabu_FekNyuz_Elmeleti_alapvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e033c66-64b1-43b7-9298-1a4aad378eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c025f7f6-b7fa-42e9-97e3-101e8a64403b","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Marabu_FekNyuz_Elmeleti_alapvetes","timestamp":"2019. július. 29. 08:50","title":"Marabu FékNyúz: Elméleti alapvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész-énekes arról is vallott, mi vezette az alkohol rabságába, és mi köze van ennek az apjához.","shortLead":"A zenész-énekes arról is vallott, mi vezette az alkohol rabságába, és mi köze van ennek az apjához.","id":"20190730_Harom_szo_ami_teljesen_megvaltoztatta_Elton_John_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54de99c2-4b37-4692-8b3c-3a7828511046","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Harom_szo_ami_teljesen_megvaltoztatta_Elton_John_eletet","timestamp":"2019. július. 30. 10:47","title":"Három szó, ami teljesen megváltoztatta Elton John életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eebd2de-32c0-4c40-b0a4-cc63c9096ba6","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőben működő informatikai rendszereket éppolyan támadások érik, mint a saját hálózatokat: koncentráltabban érkeznek ugyan a fenyegetések, mert nagyobb zsákmánnyal kecsegtetnek, de nagyobb az erőforrás is a védelemre, így a bizalmon múlik a választásunk, és persze azt is fontos tudnunk, hogy melyik országba kerülnek az adataink. A Trend FM és az Invitech Üzlet a felhőben című májusi konferenciájának legfontosabb tapasztalatait gyűjtöttük össze. ","shortLead":"A felhőben működő informatikai rendszereket éppolyan támadások érik, mint a saját hálózatokat: koncentráltabban...","id":"invitech_20190711_Barany_vagy_vihar_Amit_a_felhobiztonsagrol_tudni_erdemes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eebd2de-32c0-4c40-b0a4-cc63c9096ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a844b9b-340d-485f-a3d1-2b13270490b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190711_Barany_vagy_vihar_Amit_a_felhobiztonsagrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. július. 30. 07:30","title":"Bárány vagy vihar? Amit a felhőbiztonságról tudni érdemes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte utólag a brit meteorológiai szolgálat. 38,7 Celsius-fokot mértek Cambridge-ben.","shortLead":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte...","id":"20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a9e245-ec8c-42df-8b9b-9ebe43a46075","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 29. 19:03","title":"Még egy ok, hogy a klímaváltozás nem vicc: 38,7 fokot mértek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","shortLead":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","id":"20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49642395-21b4-406e-ab2b-f55fcb4fbe8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Fuvar közben lejött a kormány az Uber autóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","id":"20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed15281-b405-4bb2-85a1-2a0c3aea7bff","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 30. 15:50","title":"A Viking Sigyn kapitányának letartóztatását indítványozza az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]