Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71deeb55-6f53-4403-940a-c122938059b0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön már van F-1-es program a Hungaroringen, a boxutca-látogatás, ezért felerősödött a forgalom az M3-ason és a pálya környékén.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön már van F-1-es program a Hungaroringen, a boxutca-látogatás, ezért felerősödött a forgalom az M3-ason és...","id":"20190801_Jon_a_Forma1es_futam_de_mar_most_eros_a_forgalom_a_Hungaroringnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71deeb55-6f53-4403-940a-c122938059b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc6fa97-888f-4a13-a172-e524507b16b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Jon_a_Forma1es_futam_de_mar_most_eros_a_forgalom_a_Hungaroringnel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:19","title":"Jön a Forma-1-es futam, de már most erős a forgalom a Hungaroringnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem azért. ","shortLead":"De nem azért. ","id":"20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85d0c7b-6717-4342-b194-aa71b1d439c9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:26","title":"A Ripost kiderítette: már nem születhet gyermeke Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9295f06a-a443-4222-91bb-6501708c98df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető a mészárlás után öngyilkos lett. ","shortLead":"Az elkövető a mészárlás után öngyilkos lett. ","id":"20190802_Zagrab_meszarlas_ongyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9295f06a-a443-4222-91bb-6501708c98df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df385ee2-f0e3-43f9-91c5-c068fe61c4be","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Zagrab_meszarlas_ongyilkos","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:49","title":"Agyonlőttek hat embert, köztük egy gyereket Zágrábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62db42b-034c-4288-a2bd-6efbd415216f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mentőt hívtak hozzá, de nem sikerült megmenteni az életét. ","shortLead":"Mentőt hívtak hozzá, de nem sikerült megmenteni az életét. ","id":"20190802_Tuladagolas_elhunyt_Kennedy_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c62db42b-034c-4288-a2bd-6efbd415216f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95155dbb-a18d-46d9-b6f3-ba829bd4d136","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Tuladagolas_elhunyt_Kennedy_unoka","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:03","title":"Túladagolásban halt meg Robert F. Kennedy 22 éves unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen annyira kibukott, hogy elkezdett inni, az ezt követő 43 napra csak homályosan emlékszik.\r

\r

","shortLead":"Öt napot kellett volna várnia Moszkvában a bangkoki csatlakozásra egy Budapesten dolgozó thai szakácsnak, aki ezen...","id":"20190731_Duheben_inni_kezdett_egy_thai_ferfi_a_moszkvai_repteren_43_nappal_kesobb_kerult_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2059d45-4374-4d4b-9738-bcdad0fc597e","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Duheben_inni_kezdett_egy_thai_ferfi_a_moszkvai_repteren_43_nappal_kesobb_kerult_elo","timestamp":"2019. július. 31. 16:55","title":"Dühében inni kezdett egy thai férfi a moszkvai reptéren, 43 nappal később került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus végéig rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság Jurij C. ukrán kapitány letartóztatását, a 64 éves férfi ügyvédje fellebbez a döntés ellen. ","shortLead":"Augusztus végéig rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság Jurij C. ukrán kapitány letartóztatását, a 64 éves férfi...","id":"20190731_Elrendeltek_az_ukran_kapitany_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae56009-203f-4870-8494-b94f04adfa41","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Elrendeltek_az_ukran_kapitany_letartoztatasat","timestamp":"2019. július. 31. 15:53","title":"Elrendelték a Viking Sigyn ukrán kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ennyit számláz az USA történetének legfiatalabb dollármilliárdos sztárja, Kylie Jenner egy-egy megszponzorált képért vagy videóért. ","shortLead":"Ennyit számláz az USA történetének legfiatalabb dollármilliárdos sztárja, Kylie Jenner egy-egy megszponzorált képért...","id":"20190731_Aki_12_millio_dollart_keres_posztonkent_az_Instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87cbf84-a5d1-42bd-83c0-029a2036e8b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Aki_12_millio_dollart_keres_posztonkent_az_Instagramon","timestamp":"2019. július. 31. 15:25","title":"Aki 1,2 millió dollárt keres posztonként az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottságtól akarják megtudakolni, hogy ez összhangban van-e az uniós joggal. ","shortLead":"Az Európai Bizottságtól akarják megtudakolni, hogy ez összhangban van-e az uniós joggal. ","id":"20190731_Az_MSZP_az_EUhoz_fordul_a_Magyarorszagon_lerakott_szennyviziszap_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4314ddeb-487c-4ef4-9e9b-7ca0569fb201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Az_MSZP_az_EUhoz_fordul_a_Magyarorszagon_lerakott_szennyviziszap_miatt","timestamp":"2019. július. 31. 17:48","title":"Az MSZP az EU-hoz fordul a Magyarországon lerakott szennyvíziszap miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]