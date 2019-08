Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje Magyarországon is elérhető a Hazakísérő Telefon, de többen talán még nem is hallottak róla. Pedig hasznos szolgáltatásról van szó: biztonságérzetet nyújt azoknak, akik éjjel igyekeznek hazafelé.","shortLead":"Egy ideje Magyarországon is elérhető a Hazakísérő Telefon, de többen talán még nem is hallottak róla. Pedig hasznos...","id":"20190801_hazakisero_telefon_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6651ac-23cc-4934-817f-60c440d446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68239f19-11ad-4f4c-ae75-6aed1863eef5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_hazakisero_telefon_alapitvany","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:03","title":"Mentse el ezt az ingyenes számot, jól jöhet, ha egy sötét utcán egyedül sétál hazafelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","shortLead":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","id":"20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba833b-aa70-48b6-8c9b-00e193a79d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:33","title":"Kisbéri focisták gyűjtenek a mezőörsi tragédiában elhunyt fiatal édesapának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6a4c25-f5a2-4aa0-a04e-6c5b8dd21585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az előrendelések, pontosabban foglalások is mutatták, hogy óriási az érdeklődés Kínában az Asus új gamer telefonja iránt. Az első villámértékesítés adatai is megerősítették ezt.","shortLead":"Már az előrendelések, pontosabban foglalások is mutatták, hogy óriási az érdeklődés Kínában az Asus új gamer telefonja...","id":"20190802_asus_rog_phone2_ertekesites_10000_darab_73_masodperc_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f6a4c25-f5a2-4aa0-a04e-6c5b8dd21585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21376b73-533b-462a-9344-c54808520e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_asus_rog_phone2_ertekesites_10000_darab_73_masodperc_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:03","title":"137 darab egy másodperc alatt: viszik mint a cukrot az Asus új gamer telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá lökött két embert. ","shortLead":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá...","id":"20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299f3494-8e67-4686-8911-4b93aa0d1397","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:49","title":"A svájci határ ellenőrzését jelentette be az eritreai férfi tette után a német belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","shortLead":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","id":"20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09cbb6-73f8-47a1-a3b8-cf80266da167","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:58","title":"Kőbányai gyilkosság: volt barátja ölhette meg a 23 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg 2018-ban összesen mintegy 15 millió beteg adatai kerültek ki az internetre, 2019-ben egyetlen félév alatt már ennek az eredménynek több mint kétszeresénél járunk.","shortLead":"Míg 2018-ban összesen mintegy 15 millió beteg adatai kerültek ki az internetre, 2019-ben egyetlen félév alatt már ennek...","id":"20190801_orvosi_adatok_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c01855a-bf56-4128-8927-6423cb1bfb3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_orvosi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:03","title":"Ömlenek a betegadatok a hackerekhez, és úgy tűnik, ez csak fokozódni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat notebooktípusa garanciáját hosszabbította meg egy csapásra jelentősen az Acer.","shortLead":"Több tucat notebooktípusa garanciáját hosszabbította meg egy csapásra jelentősen az Acer.","id":"20190802_acer_laptopok_notebook_3_ev_garancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45705f25-c44b-4e94-9a63-e4dda9f9bc75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_acer_laptopok_notebook_3_ev_garancia","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:33","title":"Hasznos újítást jelentett be az Acer, mostantól minden új laptopra érvényes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","shortLead":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","id":"20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c74cce-9661-4292-8e9f-e9b609b9f304","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:42","title":"Hosszú arany-, Jakabos és Szabó bronzérmet nyert a világkupa nyitányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]