[{"available":true,"c_guid":"aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző MMBF Földgáztároló Zrt.-t.","shortLead":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző...","id":"20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fdbdf1-9996-4025-be21-635fe5647b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:39","title":"Félprivatizálja a biztonsági gáztározót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint százéves múltra visszatekintő szaklapot, a Nimródot szerkesztették korábban, a kormány azonban elhappolta tőlük. ","shortLead":"A több mint százéves múltra visszatekintő szaklapot, a Nimródot szerkesztették korábban, a kormány azonban elhappolta...","id":"20190801_Hunor_Magazin_neven_inditanak_uj_online_lapot_a_kiebrudalt_vadaszati_ujsagirok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfc57bf-0b01-4212-9e93-7ae8720f8001","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Hunor_Magazin_neven_inditanak_uj_online_lapot_a_kiebrudalt_vadaszati_ujsagirok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:22","title":"Hunor Magazin néven indítanak új online lapot a kiebrudalt vadászati újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rávették, hogy adja le bérlakásának kulcsát, aztán egy hajléktalanszállóra vitték, jóllehet erre nem volt meg a törvényi lehetősége az önkormányzatnak, írja A Város Mindekié civil szervezet.\r

","shortLead":"Rávették, hogy adja le bérlakásának kulcsát, aztán egy hajléktalanszállóra vitték, jóllehet erre nem volt meg...","id":"20190731_Atvert_es_hajlektalanna_tett_egy_idos_bacsit_Budafok_onkormanyzata_egy_civil_szervezet_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1b6986-6559-4dfe-8fc3-dc1650819fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Atvert_es_hajlektalanna_tett_egy_idos_bacsit_Budafok_onkormanyzata_egy_civil_szervezet_szerint","timestamp":"2019. július. 31. 19:06","title":"Átvert, és hajléktalanná tett egy idős bácsit Budafok önkormányzata egy civil szervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6a4c25-f5a2-4aa0-a04e-6c5b8dd21585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az előrendelések, pontosabban foglalások is mutatták, hogy óriási az érdeklődés Kínában az Asus új gamer telefonja iránt. Az első villámértékesítés adatai is megerősítették ezt.","shortLead":"Már az előrendelések, pontosabban foglalások is mutatták, hogy óriási az érdeklődés Kínában az Asus új gamer telefonja...","id":"20190802_asus_rog_phone2_ertekesites_10000_darab_73_masodperc_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6a4c25-f5a2-4aa0-a04e-6c5b8dd21585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21376b73-533b-462a-9344-c54808520e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_asus_rog_phone2_ertekesites_10000_darab_73_masodperc_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:03","title":"137 darab egy másodperc alatt: viszik mint a cukrot az Asus új gamer telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","shortLead":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","id":"20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227ca59-fcf3-4e98-9997-91f6e0931343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:15","title":"Eurostat: A magyar állam jobban él, mint a magyar emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház az RTL Klub Híradójának anyaga szerint hetekig nem szólt az elromlott CT-ről a fenntartónak.\r

