Egyre több autóparkoló nyílik Budapest egyetlen nemzetközi repülőterének körzetében, jelenleg több mint 20 fapados parkoló igyekszik profitot termelni a környéken - derül ki a Portfolio összeállításából.

A lap azt írja, a fapados parkolók árai 5800-9000 forint között mozognak egy nyolcnapos időszakra, bár van egy-két VIP parkoló is, ahol 11-13 ezer forintot is elkérnek. Többen üzemeltetnek fedett parkolókat és teremgarázst is, ott azonos időszakra 11-13 ezer forintot kell fizetni, a VIP-helyekért 16 ezret.

A Budapest Airport 9-11 ezer forintos tarifával dolgozik, és ezek a parkolók csak 250-900 méterre vannak a termináloktól, a fizetős parkolók a környéken viszont olcsóbbak, van, amelyik 10 kilométerre is van a reptértől, de külön díjért azt is vállalják, hogy elviszik az utast a terminálokhoz.

A kis magánparkolók üzletének jót tesz, hogy a Budapest Airport nem építheti meg a tervezett hatszintes parkolóházát közvetlenül a terminálok előtt, ugyanis az illetékes kormányhivatal tavaly decemberben váratlanul visszavonta az engedélyt, a munkálatok így hónapokat, vagy akár egy évet is késnek, az épületet csak 2020 után tudják átadni.

A parkolókat üzemeltető vállalkozók azokra a kisebb, legfeljebb egyhektáros földterületekre csaptak le, amelyeket a nagy nemzetközi ingatlanügynökségek nem is próbáltak meg értékesíteni, mert nem érné meg nekik. Bár a négyzetméterár akár 30-35 eurónál is magasabb lehetett, a vállalkozóknak így is megérte.