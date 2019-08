Maradt egy kis pénz az előző akcióból, és most ismét tenne valamit.

Szülői ágyak után klímákra gyűjt a gyermekkórházaknak a sárbogárdi Orosvári Zsolt - számolt be az RTL Klub.

Orosvári Zsoltról többször is írtunk, másfél éve 5 millió forintot gyűjtött össze az Anyák az Anyákért Alapítvánnyal közösen, hogy mosható kempingágyakat vegyenek a kórházak gyermekosztályaira, hogy az anyukáknak-aupkáknak ne a földön kelljen aludnia beteg gyermekükkel.

Akkor 400 ágyat tudtak venni a pénzből, most pedig klímaberendezésekre költenének.

Orosvári a csatornának azt mondta, az "Ágyat az anyukáknak" akcióból megmaradt 200 és 350 ezer forint közötti összeg maradt, ezt használnák most fel a klímákra, mert sok olyan hír van, ahol hogy ez egyre több helyen gond, és ő maga is azt tapasztalta, hogy van olyan kórház, ahol az égési osztályon sincs megfelelő hűtés.

Először a Bethesda Kórház gyerekosztályára szereltetnek be klímát, itt a napokban mérik fel, hogy hova és mekkora teljesítményű gépre lesz szükség. Orosvári elmondása szerint erre már meg is van a pénz, de még több helyre akarnának tavaszig beszereltetni klímát. Ehhez a pénzadományok mellett szerelőcégek segítségét is várják.