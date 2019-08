Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1762d991-611d-4763-bb49-638197a72d3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Bosch német anyavállalata leépítésekre készül, Magyarországon képzéssel és a munkaerő átcsoportosításával próbálják ezt elkerülni.","shortLead":"A Bosch német anyavállalata leépítésekre készül, Magyarországon képzéssel és a munkaerő átcsoportosításával próbálják...","id":"20190808_Atkepzessel_menekul_a_Bosch_Magyarorszagon_a_leepitesek_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1762d991-611d-4763-bb49-638197a72d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33c224-6f2f-4e5d-911d-52ed7e3f66ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Atkepzessel_menekul_a_Bosch_Magyarorszagon_a_leepitesek_elol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:03","title":"Átképzéssel menekül a Bosch Magyarországon a leépítések elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz, és a 3-a metró sem – nem egy leányálom most a fővárosi közlekedés.\r

\r

","shortLead":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz, és a 3-a metró sem – nem egy leányálom most a fővárosi...","id":"20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911615c-0a4f-4348-9d8c-ec60d9d1336a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:39","title":"Rosszullét, szabálytalan parkolás, pályahiba – csúcsra járnak a közlekedési problémák a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un is elégedett volt az újabb kilövés eredményeivel. Donald Trump szerint Észak-Korea nem sért meg semmilyen megállapodást.\r

\r

","shortLead":"Kim Dzsong Un is elégedett volt az újabb kilövés eredményeivel. Donald Trump szerint Észak-Korea nem sért meg semmilyen...","id":"20190807_EszakKorea_figyelmeztetes_volt_a_keddi_raketakiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f2625d-3c2f-4a38-be2f-dde4c9263bef","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_EszakKorea_figyelmeztetes_volt_a_keddi_raketakiserlet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:42","title":"Észak-Korea: figyelmeztetés volt a keddi rakétakísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","shortLead":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","id":"20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e034de44-ae4b-453e-a5d3-57e28c78f761","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:01","title":"Megtalálták az eltűnt magyar holttestét Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Watkins az amerikai kongresszus Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt felelhet számos kényelmetlen kérdésre.","shortLead":"Jim Watkins az amerikai kongresszus Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt felelhet számos kényelmetlen kérdésre.","id":"20190807_amerikai_kongresszus_meghallgatas_8chan_jim_watkins","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c00d067-35df-41a8-9c19-626c77657efb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_amerikai_kongresszus_meghallgatas_8chan_jim_watkins","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:03","title":"Kikérdeznék az amerikai politikusok a 8chan tulajdonosát a tömeggyilkos fórumozók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","shortLead":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","id":"20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace8944b-1b56-4f7a-94d7-653b60414cdd","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:32","title":"Újraforgatja a Disney a Reszkessetek, betörőket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e62760-c7f3-4ea5-80a5-26abd8e48e02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes képviselő a plakátok lecserélése után sem érzi azt, hogy vége lenne a harcnak.","shortLead":"A fideszes képviselő a plakátok lecserélése után sem érzi azt, hogy vége lenne a harcnak.","id":"20190807_Boldog_Istvan_a_CocaCola_donteserol_Egy_csatat_megnyertunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e62760-c7f3-4ea5-80a5-26abd8e48e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbdc65e-dc8f-41fc-9a0d-504511582292","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Boldog_Istvan_a_CocaCola_donteserol_Egy_csatat_megnyertunk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:25","title":"Boldog István a Coca-Cola döntéséről: „Egy csatát megnyertünk!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítása szerint egy helyi képviselő írt neki, hogy induljon el a közös ellenzéki polgármesterjelölt ellen. Nevet egyelőre nem mondott. ","shortLead":"Állítása szerint egy helyi képviselő írt neki, hogy induljon el a közös ellenzéki polgármesterjelölt ellen. Nevet...","id":"20190806_Fideszes_kepviselo_probalta_ravenni_a_bajai_langosost_hogy_induljon_el_polgarmesternek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7f3026-6e82-4337-a943-a2eeefc88500","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Fideszes_kepviselo_probalta_ravenni_a_bajai_langosost_hogy_induljon_el_polgarmesternek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:53","title":"Bajai lángosos: egy fideszes képviselő próbálta rávenni, hogy induljon el polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]