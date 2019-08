Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db330325-10aa-4722-a288-7efd113a16e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jár az elismerés a visszapillantó tükörben felismert közeledő veszélyre gyorsan reagáló autósnak. ","shortLead":"Jár az elismerés a visszapillantó tükörben felismert közeledő veszélyre gyorsan reagáló autósnak. ","id":"20190808_Ilyen_amikor_az_okos_autoson_mulik_a_gyalogos_elete__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db330325-10aa-4722-a288-7efd113a16e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8683293a-9076-4f92-a9ff-4a6758839930","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Ilyen_amikor_az_okos_autoson_mulik_a_gyalogos_elete__video","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:23","title":"Ilyen, amikor az okos autóson múlik a gyalogos élete – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább az Orbán-kormány ellenére.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább...","id":"20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b726398-76d2-480d-9171-9ad2afecaf53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:06","title":"Bod Péter Ákos: A kormány kiadásainak egy része bicskanyitogató urizálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a2c1f2-354d-4874-bb7a-f0fcb3c16b40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkompakt városi autó életében véget ér egy korszak, amit egy limitált szériás búcsúzó modellel ünnepel meg a gyártó.","shortLead":"A szuperkompakt városi autó életében véget ér egy korszak, amit egy limitált szériás búcsúzó modellel ünnepel meg...","id":"20190808_13_millio_forintos_arcedulaval_bucsuszik_a_benzines_apro_smart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a2c1f2-354d-4874-bb7a-f0fcb3c16b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc660776-5590-422a-a475-4fed2c0b1cc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_13_millio_forintos_arcedulaval_bucsuszik_a_benzines_apro_smart","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:21","title":"13 millió forintos árcédulával búcsúszik a benzines, apró Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a78dd5-f511-4801-a307-04e4c8b76987","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"kultura","description":"Már nem róluk szól az indie, mint a kétezres évek elején-közepén, de az angol rockzenekar még mindig képes elég jó koncerteket adni. Most épp a Szigeten. ","shortLead":"Már nem róluk szól az indie, mint a kétezres évek elején-közepén, de az angol rockzenekar még mindig képes elég jó...","id":"20190808_Ami_egyszer_eles_volt_penge_is_marad__a_Razorlight_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a78dd5-f511-4801-a307-04e4c8b76987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76d0b00-68ed-4221-a168-07a310228bb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Ami_egyszer_eles_volt_penge_is_marad__a_Razorlight_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:00","title":"Ami egyszer éles volt, penge is marad – a Razorlight a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Embargó ide, embargó oda, a Huaweinél már a jövőre gondolnak, és okostelefonokhoz kapcsolható márkaneveket védettek le Európában.","shortLead":"Embargó ide, embargó oda, a Huaweinél már a jövőre gondolnak, és okostelefonokhoz kapcsolható márkaneveket védettek le...","id":"20190808_huawei_p_sorozat_markanevek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cdfb6-c35e-4ace-931f-ef9cfc7a1c57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_huawei_p_sorozat_markanevek","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:03","title":"Mit neki P30 – már P1000-es telefonban is gondolkozik a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elrendelték a feljelentés kiegészítését.","shortLead":"Elrendelték a feljelentés kiegészítését.","id":"20190808_microsoft_magyarorszag_botrany_csalas_gyanuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db488f47-0dde-4d7a-9abb-0481cc229a40","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_microsoft_magyarorszag_botrany_csalas_gyanuja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:15","title":"Microsoft-ügy: az ügyészség szerint sem zárható ki a csalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A húskészítmények viszonylag olcsók Németországban, ám ez hamarosan megváltozhat, mert többpárti megállapodás körvonalazódik arról, hogy környezet- és állatvédelmi okokból megemelik a hús adóját.","shortLead":"A húskészítmények viszonylag olcsók Németországban, ám ez hamarosan megváltozhat, mert többpárti megállapodás...","id":"20190807_Jon_a_nemet_kornyezetvedelmi_husado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c80752-38c3-4283-b42c-2b72be345988","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Jon_a_nemet_kornyezetvedelmi_husado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:33","title":"Jön a német környezetvédelmi húsadó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a közlekedés.","shortLead":"Változik a közlekedés.","id":"20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9544aff-136b-435e-b0b4-638c011f8b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:57","title":"Szombattól nem indulnak buszok a Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]