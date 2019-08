Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0ed751-66e5-4764-ac23-0819574a9f2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német szakemberek közel 200 extra lóerőt találtak a legerősebb gyári változat motorjában. ","shortLead":"A német szakemberek közel 200 extra lóerőt találtak a legerősebb gyári változat motorjában. ","id":"20190812_erositett_kocka_kozel_800_loerore_huztak_a_mercedes_gosztalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ed751-66e5-4764-ac23-0819574a9f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5ea0d-12bb-4658-a60c-1cd0f862d4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_erositett_kocka_kozel_800_loerore_huztak_a_mercedes_gosztalyt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:21","title":"Erősített kocka: közel 800 lóerőre húzták a Mercedes G-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","shortLead":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","id":"20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ffc03-6040-43e7-9fed-32c38119c761","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:03","title":"Villámlott az Északi-sarkkör közelében, és ez sokkal nagyobb baj, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59944a63-2fdf-405f-9d85-e8cd525a3ebe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Távozik a Facebooktól az Oculus egyik társalapítója, Nate Mitchell, de a döntésére nem adott konkrét magyarázatot.","shortLead":"Távozik a Facebooktól az Oculus egyik társalapítója, Nate Mitchell, de a döntésére nem adott konkrét magyarázatot.","id":"20190814_facebook_oculus_nate_mitchell_virtualis_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59944a63-2fdf-405f-9d85-e8cd525a3ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c6df3e-dc78-4ba3-8124-b1c96cf939cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_facebook_oculus_nate_mitchell_virtualis_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:33","title":"Újabb fontos ember hagyja ott a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac","c_author":"Nagy Iván László","category":"elet","description":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is rossz. Most, hogy a károgók kétharmada nagy egyetértésben bólogatott, és továbbment, érezzük jól magunkat idén is a Szigeten! Ez volt a vasárnapunk.","shortLead":"Drága, poros, tele van részegekkel, drogosokkal, britekkel, meztelenekkel, melegekkel, libsikkel, és még a zene is...","id":"20190812_sziget_riport_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f3ef4e0-b5fb-4727-a3a6-8b3de59297ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f0425-2956-4612-8bf4-386e10bb95f6","keywords":null,"link":"/elet/20190812_sziget_riport_vasarnap","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:00","title":"A Sziget tulajdonképpen egy hétvégi kiruccanás Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír Tv műsorából kiderült, hogy a „balliberális környezetvédők” nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.","shortLead":"A Hír Tv műsorából kiderült, hogy a „balliberális környezetvédők” nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.","id":"20190814_Ferencz_Orsolya_A_gyerekvallalasnak_es_a_klimavedelemnek_semmi_koze_egymashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff791fc-6b3b-4bfb-ae32-909c24572b82","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Ferencz_Orsolya_A_gyerekvallalasnak_es_a_klimavedelemnek_semmi_koze_egymashoz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:44","title":"Ferencz Orsolya: A gyerekvállalásnak és a klímavédelemnek semmi köze egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár egyre többen férnek el a Sziget Fesztiválon, a vártnál kevesebb volt a látogató. ","shortLead":"Bár egyre többen férnek el a Sziget Fesztiválon, a vártnál kevesebb volt a látogató. ","id":"20190814_Kevesebbet_kaszalt_a_Sziget_az_idei_fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10b162d-c808-4c76-b95e-1898688a9e4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Kevesebbet_kaszalt_a_Sziget_az_idei_fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:36","title":"Kevesebbet kaszált a Sziget az idei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai igazságügyi miniszter azt ígérte, a végére járnak az ügynek, és \"meglesznek a felelősségre vonások\".","shortLead":"Az amerikai igazságügyi miniszter azt ígérte, a végére járnak az ügynek, és \"meglesznek a felelősségre vonások\".","id":"20190812_Komoly_szabalytalansagokra_bukkantak_a_bortonben_ahol_Epstein_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da976b97-0dfe-4706-a402-257c7faaa9f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Komoly_szabalytalansagokra_bukkantak_a_bortonben_ahol_Epstein_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:48","title":"Komoly szabálytalanságokra bukkantak a börtönben, ahol Epstein meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc57e728-f5e2-4dbb-8000-5665ff6c31d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal hangosabbnak érződik, mint a fesztivál átlagos zajszintje.","shortLead":"Sokkal hangosabbnak érződik, mint a fesztivál átlagos zajszintje.","id":"20190813_Uj_ebresztovel_szolgalt_a_Sziget_ejfel_korul_tuzijatek_borzolta_az_obudaiak_idegeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc57e728-f5e2-4dbb-8000-5665ff6c31d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9748a5c-d8ee-4dd0-8e10-69f65ffd31c9","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Uj_ebresztovel_szolgalt_a_Sziget_ejfel_korul_tuzijatek_borzolta_az_obudaiak_idegeit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:14","title":"Új ébresztővel szolgált a Sziget éjfél körül: tűzijáték borzolta az óbudaiak idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]