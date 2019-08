Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","shortLead":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","id":"20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69227bf-f0b9-4e2f-8622-4406f17057fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:47","title":"A londoni belügyminisztérium mellett késeltek meg egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b665aeca-6986-46d9-b3b2-a27f85dbb222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy alapítvány két éve indított gyűjtést, eddig 10 millió euró gyűlt össze. ","shortLead":"Egy alapítvány két éve indított gyűjtést, eddig 10 millió euró gyűlt össze. ","id":"20190815_Milliokat_adott_az_elso_romaniai_gyermekonkologiai_klinika_epitesere_a_Metallica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b665aeca-6986-46d9-b3b2-a27f85dbb222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60391188-6e40-41c8-b9cb-a99cd067a428","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Milliokat_adott_az_elso_romaniai_gyermekonkologiai_klinika_epitesere_a_Metallica","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:07","title":"Milliókat adott az első romániai gyermekonkológiai klinika építésére a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai János kihívója, a IX. kerület. Szerdán kezdődött és péntekig tart a voksolás.","shortLead":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai...","id":"20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754a6c6-9c75-4c9d-bb9b-f0a332fa413e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:17","title":"Zavarba ejtő szavazólappal, de elindult a ferencvárosi előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a45c3e-7e51-4a2a-aff0-a7b9651cd2d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A káoszt elég jól adja át az egyik felvétel, amely a repülőtéren örökített meg néhány feszült pillanatot. ","shortLead":"A káoszt elég jól adja át az egyik felvétel, amely a repülőtéren örökített meg néhány feszült pillanatot. ","id":"20190814_Hongkongban_mar_a_rendort_utik_a_sajat_gumibotjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9a45c3e-7e51-4a2a-aff0-a7b9651cd2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1656e27e-72f8-4ccc-a8cb-18f8092f6abe","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Hongkongban_mar_a_rendort_utik_a_sajat_gumibotjaval","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:34","title":"Hongkongban már a rendőrt ütik a saját gumibotjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a82ab-5ea3-4a2a-8012-8e517cab50b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És a frászt hozza rájuk. A titokzatos tévéember már több készüléket is a tornácokon hagyott. Hogy miért csinálja, és ki lehet, senki nem tudja.","shortLead":"És a frászt hozza rájuk. A titokzatos tévéember már több készüléket is a tornácokon hagyott. Hogy miért csinálja, és ki...","id":"20190815_teveember_virginia_regi_televizio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a82ab-5ea3-4a2a-8012-8e517cab50b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698815f0-aac0-4c7e-9d92-0aec5f84f0cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_teveember_virginia_regi_televizio","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:03","title":"Napi abszurd: egy tévének öltözött ember régi televíziókat hagy mások háza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69ef33-daa3-4706-9b11-68f04cfd6af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európai felhasználók nem voltak érintettek azon kísérleti projektben, amelynek keretében a Facebook lehallgatott és leiratozott bizonyos beszélgetéseket – állította augusztus 15-e, csütörtöki közleményében a közösségi oldal.","shortLead":"Európai felhasználók nem voltak érintettek azon kísérleti projektben, amelynek keretében a Facebook lehallgatott és...","id":"20190815_A_Facebook_azt_allitja_magyarokat_marmint_magyarorszagiakat_nem_hallgattak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb69ef33-daa3-4706-9b11-68f04cfd6af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac7e674-1619-4b2b-b5ec-cebd6e0aa041","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_A_Facebook_azt_allitja_magyarokat_marmint_magyarorszagiakat_nem_hallgattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:17","title":"A Facebook azt állítja, magyarokat (mármint magyarországiakat) nem hallgattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","shortLead":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","id":"20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42acda8-e2f5-44cc-b93e-ed62831d5d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:36","title":"Korlátozni és ellenőrizni akarják az orosz tudósok külföldi kapcsolattartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","shortLead":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","id":"20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a41f1-2d1d-492d-b979-e58c8c809011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:59","title":"Osztrák sajtó: az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]