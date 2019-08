Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f848e92f-834c-4f49-9a5b-6337cf99930b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy úttörő amerikai kutatás szerint a vízipipa szívása veszélyesebb lehet, mint a dohányzás más formái – számolt be róla a Science Daily tudományos hírportál.","shortLead":"Egy úttörő amerikai kutatás szerint a vízipipa szívása veszélyesebb lehet, mint a dohányzás más formái – számolt be...","id":"20190815_A_vizipipazas_veszelyesebb_lehet_mint_a_dohanyzas_mas_formai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f848e92f-834c-4f49-9a5b-6337cf99930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807ee83f-606c-442f-b7e7-769c741a0cdc","keywords":null,"link":"/elet/20190815_A_vizipipazas_veszelyesebb_lehet_mint_a_dohanyzas_mas_formai","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:08","title":"A vízipipázás veszélyesebb lehet, mint a dohányzás más formái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d2c65b-6847-4c67-a83f-f726f662e48d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy OMW-kutat rombolt le.","shortLead":"Egy OMW-kutat rombolt le.","id":"20190816_Benzinkutat_tarolt_le_egy_autos_az_M3ason__fotok_a_helyszinrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d2c65b-6847-4c67-a83f-f726f662e48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa93fab-9ba2-49f5-b9ea-54468dc451eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Benzinkutat_tarolt_le_egy_autos_az_M3ason__fotok_a_helyszinrol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:38","title":"Benzinkutat tarolt le egy autós az M3-ason – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4e0f34-57cd-4d43-99f3-7a2ee8c2efdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő, már-már hihetetlen bejelentésre készül Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka exférje és edzője, aki egészen mostanáig csak arról beszélt, hogy a válása után a padlóra került, ahonnan sikeres golfjátékosként, valamint motivációs tréningek vezetőjeként próbál felemelkedni.","shortLead":"Meglepő, már-már hihetetlen bejelentésre készül Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka exférje és...","id":"20190816_Shane_Tusup_Hosszu_Katinka_olasz_ellenfelevel_szovetkezik_de_egy_15_eves_magyar_uszotehetseggel_is_bizonyitani_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4e0f34-57cd-4d43-99f3-7a2ee8c2efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490b6a4-2b81-4fb9-8169-eae5d49149ce","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Shane_Tusup_Hosszu_Katinka_olasz_ellenfelevel_szovetkezik_de_egy_15_eves_magyar_uszotehetseggel_is_bizonyitani_szeretne","timestamp":"2019. augusztus. 16. 07:13","title":"Shane Tusup Hosszú Katinka olasz ellenfelével szövetkezik, de egy 15 éves magyar úszótehetséggel is bizonyítani szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","shortLead":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","id":"20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69227bf-f0b9-4e2f-8622-4406f17057fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:47","title":"A londoni belügyminisztérium mellett késeltek meg egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila rágalmazás miatt feljelentést tesz.","shortLead":"Péterffy Attila rágalmazás miatt feljelentést tesz.","id":"20190815_Kutatasnak_alcazott_lejarato_kerdesekkel_tamadjak_az_ellenzeki_jeloltet_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de8d06a-5d28-476b-887a-765eb51ab25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Kutatasnak_alcazott_lejarato_kerdesekkel_tamadjak_az_ellenzeki_jeloltet_Pecsen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:34","title":"Kutatásnak álcázott lejárató kérdésekkel támadják az ellenzéki jelöltet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak. A magyar Lidl nem árulta el, Magyarországon elérhetőek lesznek-e ilyenek.","shortLead":"Portugális és Dánia után a Lidl az Egyesült Királyságban is többször használható zacskókat kínál a vásárlóinak...","id":"20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d262cf06-015a-43c5-8c8e-b5e34a19dc27","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_A_Lidl_ujabb_orszagban_vezet_be_tobbszor_hasznalhato_zacskokat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:35","title":"A Lidl újabb országban vezet be többször használható zacskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","shortLead":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","id":"20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fbd4e-1489-45d8-b03d-9bb7f16a11b6","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:08","title":"Szomszédjai mentették meg az idős budapesti nőt, akinek villám csapott a házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bc750f-ad55-47d3-aed4-a0c263b40c57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Köszönjük Magyarország Kormánya Támogatását – ennek kell szerepelni a plakátokon.","shortLead":"Köszönjük Magyarország Kormánya Támogatását – ennek kell szerepelni a plakátokon.","id":"20190816_Oriasplakatokon_kell_megkoszonni_a_kormanynak_a_hotelekre_adott_szazmilliokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3bc750f-ad55-47d3-aed4-a0c263b40c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed317cbf-6d5a-4122-86d3-ad5aeda79e6b","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Oriasplakatokon_kell_megkoszonni_a_kormanynak_a_hotelekre_adott_szazmilliokat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:42","title":"Óriásplakátokon kell megköszönni a kormánynak a hotelekre adott százmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]