Szijjártó Péter külügyminiszter testvére az autósportban egyre aktívabb szerepet vállal, cégéhez pedig már közel 300 millió forint közpénz vándorolt az elmúlt két évben a külügytől és az ehhez tartozó intézményektől.

A G7 gazdasági portál azt írja, Szijjártó Pétert is egyre inkább érdekli az autósport, nemrég a Hungaroring felújítását is ő lengette be, pedig nem is minisztériumához tartozik. A G7 megjegyzi, a honi autóversenyeket többnyire vállalkozások rendezik, de a rendezéshez szükséges licenceket a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) adja ki, ők intézik a versenyzői regisztrációt is. Az Oláh Gyárfás vezette szervezet tehát megkerülhetetlen a versenyzésben, sok versenyző van jelen az MNASZ-ban, valamint Szijjártó Péter testvére, Szijjártó Sarolta is, aki a női tagozatban és a kamionverseny bizottságban vállal munkát.

Az ETR néven ismert kamionos Európa-bajnokság az európai autó-motor sport szövetség, a FIA vállalkozása, ami egy rétegsport, nem vonz tömegeket. A magyar állam mégis fontosnak tartotta támogatni a rendezvényt, 2016-ban a nemzetgazdasági minisztert bízták meg azzal, hogy 200 millió forintot adjon az eseménynek. Azóta is minden évben támogatja az állam a rendezvényt, bár azt nem tudni, mennyivel.

Egyben immár évi 13 milliárdot utal a kormány a Hungaroring Sport Zrt.-nek, amiből aztán ők nem csak a Forma–1-et, hanem közel 2 milliárd forintból más versenyeket, közte a kamionos futamokat is támogatják. Már 2020-ra is jóváhagyták a keretet, benne a kamionos versenyek támogatását is.

A kormány tehát három éve támogatta először a kamionos Eb-t, egy évre rá, hogy Szijjártó Sarolta a kamionsporttal kezdett foglalkozni. A MNASZ-nél a nyilvánosan elérhető adatok alapján pedig 2017-től tölt be pozíciót.

Magyarországon a Truck Race Promotion Kft. rendezi a kamion-Eb-versenyeket, a Hungaroring adatai alapján 2016-ban 40,8 millió forintot kaptak ezért az állami cégtől, 2014-ben pedig 83 millió forintot . Érdemes azt is kiemelni, hogy az államilag támogatott cégnél 2015 óta dolgozik Szijjártó Sarolta, 2017-től pedig a cég operatív igazgatója.

A G7 megjegyzi, Szijjártó Péter minisztériuma és háttérszerve idén tehát több mint 70 millió forintot fizetett egy kamionversenyeket szervező cégnek – ahol testvére is dolgozik – egy konferencia szervezéséért, ami a cég tavalyi bevételeinek ötöde.