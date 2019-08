Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hálás a CEU közösségének, hogy kitartottak.","shortLead":"Hálás a CEU közösségének, hogy kitartottak.","id":"20190816_Soros_meguzente_meg_tobb_penzt_ad_a_CEUnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddd57ee-bc62-4d1a-8463-23226686d492","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Soros_meguzente_meg_tobb_penzt_ad_a_CEUnak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:00","title":"Soros megüzente: még több pénzt ad a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b9addc-c6ab-4ffb-8f61-f3d31db29a44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anya lesz a világ legsikeresebb plus size modellje. ","shortLead":"Anya lesz a világ legsikeresebb plus size modellje. ","id":"20190815_Ashley_Graham_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b9addc-c6ab-4ffb-8f61-f3d31db29a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4796204-b5b5-4200-b8d3-8943c9c57718","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Ashley_Graham_gyereket_var","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:25","title":"Ashley Graham gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható források szerint magasabb árfekvésű családi csomaggal kísérletezik Európa egy részén a Spotify. A szolgáltatás így gyűjti a visszajelzéseket egy esetleg áremelés hatásairól.","shortLead":"Megbízható források szerint magasabb árfekvésű családi csomaggal kísérletezik Európa egy részén a Spotify...","id":"20190816_spotify_csaladi_csomag_ar_dragulas_streaming_szolgaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acef7afe-375f-448f-bbb1-86756a224826","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_spotify_csaladi_csomag_ar_dragulas_streaming_szolgaltato","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:03","title":"Rossz előjel: drágább lesz a Spotify egyik népszerű csomagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14911503-e5cb-4945-bc6a-1c4dc16731a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472055a-7116-455c-8193-99481e450bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Marabu_FekNyuz_Peldakep","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:24","title":"Marabu FékNyúz: Példakép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester-jelölt és műsorvezető most is csak egymondatos választ küldött az Indexnek. ","shortLead":"A volt polgármester-jelölt és műsorvezető most is csak egymondatos választ küldött az Indexnek. ","id":"20190814_Az_elovalasztas_ota_eltunt_Kalman_Olga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c846637-18c1-404d-b4b1-4fa2abaaa064","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Az_elovalasztas_ota_eltunt_Kalman_Olga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:23","title":"Az előválasztás óta eltűnt Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bűnbaknak kikiáltott áruházláncokban száz forint körüli áron adják a görögdinnyét, ám az utak mentén vagy termelői standokon sokszor még ennél is kevesebbért. Az érdekszövetség által kiharcolt áremelkedéssel egyelőre csak az áruházlánc járt jól. ","shortLead":"A bűnbaknak kikiáltott áruházláncokban száz forint körüli áron adják a görögdinnyét, ám az utak mentén vagy termelői...","id":"20190816_dinnye_termelo_lidl_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2887ad-53c3-4c10-b47d-5c3d9b727b59","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_dinnye_termelo_lidl_ar","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:05","title":"Dinnyekáosz: a termelők már 500 forintos kilónkénti árakról beszélnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f9346d-de43-471d-9766-8a67bbf5b520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerencsére senki sem sérült meg abban a szerdai balesetben, amelyben egy elektromos Alpha Electro G2-vel kellett kényszerleszállást végrehajtani.","shortLead":"Szerencsére senki sem sérült meg abban a szerdai balesetben, amelyben egy elektromos Alpha Electro G2-vel kellett...","id":"20190815_norvegia_elektromos_repulogep_alpha_electro_g2_avinor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f9346d-de43-471d-9766-8a67bbf5b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa31fa3-421d-4f2b-8099-a0b98547ad3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_norvegia_elektromos_repulogep_alpha_electro_g2_avinor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:03","title":"Balesetet szenvedett egy elektromos repülőgép Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","shortLead":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","id":"20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cee9bd-68a9-4353-8992-7f6853c4353c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:10","title":"Halastó ásása közben került elő a magyar katonák tömegsírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]