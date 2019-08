Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki, hogy megszilárdítsa hatalmát. A politikai elit többi tagja nem lelkesedik ennyire a választásért, de egyelőre senki nem találta meg a jó megoldást.

Olaszország köztársasági elnöke kétnapos tárgyalásba kezdett a pártok vezetőivel azt követően, hogy Giuseppe Conte miniszterelnök kedden bejelentette lemondását.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter, a Liga párt vezetője (b) és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a szenátus római üléstermében 2019. augusztus 20-án. Az ülésen Conte bejelentette lemondását © MTI / EPA / Ettore Ferrari

A Corriere della Sera szerint alakulhat a tárgyalások nyomán olyan kormány, amelyet újra Giuseppe Conte vezet, de a jelöltek között felmerült Romano Prodi volt miniszterelnök és európai bizottsági elnök, de egy máig aktív európai vezetőnek, az Európai Központi Bank elnökének, Mario Draghinak a nevét is bedobták. Nem véletlenül:

A legfontosabb az, hogy Itália pénzügyi biztonságát garantáljuk

- jelentette ki közben Matteo Renzi egykori miniszterelnök, aki a háttérben egy új kormány összehozásán munkálkodik. Közben a másik Matteo - Salvini - összesküvést kiált, és olyan költségvetést akar, amely sokkolja Olaszországot, Brüsszelt és az egész világot.

Az EU adóemelést akar, míg Salvini óriási adócsökkentést hirdetett meg

A jelenlegi kormány belügyminisztere és kormányfőhelyettese a Radio 24-nek úgy nyilatkozott, ha ő alakíthat kormányt, nemcsak hogy nem kívánja az áfa emelését bejelenteni január elsejétől, hanem nagy adócsökkentést tervez, amely végképp felborítaná Itália jövő évi költségvetését. Donald Trump módjára ezzel kívánja sokkszerűen beindítani Itália húsz éve stagnáló gazdaságát. Giuseppe Conte leköszönő kormányfő felelőtlennek és demagógnak nevezte Salvini gazdasági elképzeléseit.

© MTI / EPA / ANSA / Ettore Ferrari

Ezek azonban elborzasztják az Európai Bizottságot is. A brüsszeli szervezet attól tart, hogy a jelenleg is kormányzó populista pártok pénzügyi válságba taszítják az eurozóna harmadik legnagyobb gazdaságát, amelynek csillagászati (a GDP 130 százalékát meghaladó) államadóssága megingathatja egész Európa, de legalábbis az euróövezet pénzügyi biztonságát. Erre a bizottság gazdasági ügyekért felelős tagja, Pierre Moscovici személyesen is többször figyelmeztette a populista kormányzatot Rómában. Akkor a kötelezettségszegési eljárástól tartva a Liga-Öt Csillag koalíció meghátrált, de most Matteo Salvini újra előállt nem épp ortodox elképzelésével: Olaszország lépjen túl a költségvetési hiány felső határán annak érdekében, hogy dinamizálja gazdaságát.

A Liga vezére ennek érdekében persze nemcsak az adócsökkentést találta ki, de az egész kormányválság is az ő műve: bár eddig is ő számított a kormány legbefolyásosabb tagjának, miniszterelnökként akarja irányítani Itália sorsát. Salvini arra alapozza a számítását, hogy a népszerűségi mutatója rendkívül magas: 36-38 százalék. Ez azt is jelenti, hogy Berlusconi pártjával, a Forza Italiával és az Olaszország testvérei szélsőjobboldali csoporttal együtt valószínűleg megszerezhetné a szavazatok 50 százalékát vagy annál többet is. Sergio Mattarella államfő pedig épp ezért akarja elkerülni az előrehozott választást.

Jobboldali egységkormány?

A Corriere della Sera 10 százalék esélyt lát arra, hogy Salvini eléri a célját, vagyis azt, hogy még ősszel választást rendezzenek. A többi párt ugyanis egyáltalán nem érdekelt abban, hogy választáson tegye próbára a népszerűségét. A jelenlegi parlamentben viszont Salvini pártja viszonylag kis számú képviselőt tud felmutatni, mivel a Liga a legutolsó, tavaly év elején rendezett választáson csak 17 százalékot szerzett.

© AFP / Silvia Lora

Most pedig magára haragította Silvio Berlusconit azzal, hogy egységes jobboldali listát javasolt a választásokra – az első helyre természetesen saját magát téve. Két dudás egy csárdában nehezen fér meg Olaszországban is, ahol a Berlusconi és Salvini közötti ellentét akadályozza egy esetleges jobboldali kormány alakulását, melyet Antonio Tajani, az Európai Parlement egykori elnöke (a Forza Italia politikusa) javasolt.

Baloldali kormány Itáliában?

Ezért küzd Matteo Renzi, aki még nem is oly rég maga is miniszterelnök volt. Most erre nincs esélye, mert saját pártjának egy része sem támogatja. A baloldalnak viszont az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) együtt többsége lehet a parlamentben. Az Öt csillag azonban hullócsillag az olasz politikai életben: míg a legutóbbi választáson 32 százalékot szerzett, ma már csak fele ennyire népszerű vagy még ennyire sem.

A májusi európai választáson, ahol Matteo Salvini diadalmaskodott, az Öt Csillag csúnyán leszerepelt. Viszont egyelőre sok parlamenti képviselője van. Ezért Matteo Renzi azt javasolja: legyen újra Giuseppe Conte Olaszország miniszterelnöke és a kormányban cseréljen helyet a Liga és a baloldal.

Matteo Renzi © AFP / Andreas Solaro

Ennek az elképzelésnek az a szépséghibája, hogy korábban az Öt Csillag mozgalom populista demagógiával támadta Matteo Renzi akkori miniszterelnököt, akit Brüsszel lakájának neveztek. A baloldal egy része nemcsak emiatt nem akar lepaktálni az Öt Csillaggal (M5S), hanem azért sem, mert úgy gondolják: Salvini csillagzata emelkedőben, míg az Öt Csillag eltűnőben van, egy új választáson akár az eltűnést kockáztatják. Minek egy új kormány, ha nincs mögötte megfelelő támogatás? - kérdezte még kedden Nicola Zingaretti, a baloldali Demokrata Párt főtitkára, aki eddig nem is volt hajlandó szóba állni az Öt Csillag vezérével. Szerdán délután azonban a pártvezetés éppen neki adott teljes körű felhatalmazást, hogy kormányalakítási tárgyalásokat folytasson az M5S-sel.

Ők úgy akarják megállítani Salvinit, hogy ellopják a politikájának egy részét. A Liga népszerűségét elsősorban a migránspolitika adja, ebben a kérdésben Matteo Salvini kitart Brüsszellel szemben, és a baloldalnak ez a része támogatja ezt a szigorúbb vonalat. Mindez azonban nem növeli egy baloldali kormány esélyeit.

Nemzeti egységkormány?

Német mintára nagykoalíciót javasolnak sokan Rómában, ahol nagyon fontosnak tartják Brüsszel megnyugtatását. Ebben a nagy nemzeti egységkormányban mindenki benne lenne – kivéve Matteo Salvinit.

Két név forog fenn a kormányfői posztra: Romano Prodi és Mario Draghi. Mindketten nagy bizalmat élveznek Brüsszelben és a nemzetközi pénzpiacokon, ráadásul nem újoncok Olaszországban sem. A brüsszeli bizottság egykori elnöke és az Európai Központi Bank távozó vezetője nagyon megbecsült személyiségek - külföldön. Itáliában viszont megszorítócsomagok jutnak róluk az emberek eszébe. A két vezető ugyanis megpróbálta versenyképessé tenni Itália gazdaságát és stabilizálni annak pénzügyi rendszerét, ez azonban az elmúlt két évtizedben senkinek – nekik sem - sikerült. Ahogy Olaszország államadósága egyre nő, versenyképessége egyre csökken, az életszínvonal pedig stagnál, ami sok társadalmi réteg számára csökkenést jelent. Ők a populista pártok leghűségesebb szavazói, rájuk számít Salvini és tőlük tart Brüsszel.

Silvio Berlusconi még nem döntött, pedig ő lehet a mérleg nyelve. Antonio Tajani mindenestre azt közölte: nem valószínű, hogy belépnének egy nemzeti egységkormányba, mert abban a baloldal domináns szerepet játszana. Inkább jobboldali kormányban gondolkodnak, de természetesen olyanban, amelynek nem Matteo Salvini az egyetlen kapitánya.

Egy biztos: Matteo Salvinin kivül mindenki szeretné elkerülni a választásokat Olaszországban.

Érdekli a gazdaság? Még több cikket talál Facebook-oldalunkon: