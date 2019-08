Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még keresik. ","shortLead":"Társát még keresik. ","id":"20190823_Holtan_talaltak_az_egyik_eltunt_barlangaszt_a_lengyel_Tatraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d9de12-d669-4960-8297-18f1950341bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Holtan_talaltak_az_egyik_eltunt_barlangaszt_a_lengyel_Tatraban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:45","title":"Holtan találták az egyik eltűnt barlangászt a lengyel Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Keszthelyt már maga alá gyűrte Tiborcz István és Mészáros Lőrinc, újabban pedig a hévízi vendéglátásban is egyre több, politikai kapcsolatokkal és kötődésekkel bíró szereplő bukkan fel.","shortLead":"Keszthelyt már maga alá gyűrte Tiborcz István és Mészáros Lőrinc, újabban pedig a hévízi vendéglátásban is egyre több...","id":"20190822_Heviz_is_a_NER_buvkorebe_kerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb49193-c9e0-4b0a-95b5-7157351b1d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Heviz_is_a_NER_buvkorebe_kerult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:25","title":"Hévíz is a NER bűvkörébe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf28594-3032-40ce-bddc-6b83caf05d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ahogy a legtöbb évben, úgy most is augusztus végén küldik a szeptemberi családtámogatást.","shortLead":"Ahogy a legtöbb évben, úgy most is augusztus végén küldik a szeptemberi családtámogatást.","id":"20190822_Mar_pentektol_erkeznek_a_szeptemberi_csaladtamogatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf28594-3032-40ce-bddc-6b83caf05d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e799237-2f3d-43ef-9973-94cf509a6e15","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Mar_pentektol_erkeznek_a_szeptemberi_csaladtamogatasok","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:24","title":"Már péntektől érkeznek a szeptemberi családtámogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének fideszes képviselőjével szemben a magyar politikus ellen emelt eddigi legsúlyosabb vádat fogalmazta meg a szerdán benyújtott vádiratban az ügyészség, a párt a jelek szerint nem változtat az eddigi stratégián, és továbbra is ártatlannak tekinti a politikust, ameddig jogerős ítélet nem mondja ki ennek ellenkezőjét. Ez pedig, figyelembe véve, hogy még csak most került bírósági szakaszba az ügy, akár évekig is így maradhat.","shortLead":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének...","id":"20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4500490-849c-494f-ba93-539ae5688ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Nem rázza meg a Fideszt a Simonka György elleni, példátlan súlyú vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovák portál azt írja, azoknak a mobiltelefonját vizsgálják, akik közvetlenül kommunikáltak Marián Kočner vállalkozóval.","shortLead":"Egy szlovák portál azt írja, azoknak a mobiltelefonját vizsgálják, akik közvetlenül kommunikáltak Marián Kočner...","id":"20190823_Kuciakgyilkossag_Egy_allamtitkar_es_tobb_biro_telefonjat_is_lefoglaltak_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1237adc8-3694-4b47-b872-2a7151357681","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Kuciakgyilkossag_Egy_allamtitkar_es_tobb_biro_telefonjat_is_lefoglaltak_Szlovakiaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:55","title":"Kuciak-gyilkosság: egy államtitkár és több bíró telefonját is lefoglalták Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","shortLead":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","id":"20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d0ca00-59b6-47b1-8902-f61d066d8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:14","title":"Rövidített munkaidővel spórol egy német autóipari cég, akkora a baj az ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervezettnél 640 százalékkal többet költött 2018-ban az állami sportlétesítmények egyik főfelelőse, a Nemzeti Sportközpontok, amely a kormányzati költségvetési fegyelem iskolapéldája: év közben, ötletszerűen osztanak rá projekteket és az azokhoz tartozó ingatlanokat, forrásokat. Ez azonban messze nem a teljes sportra elköltött összeg a büdzsében.","shortLead":"A tervezettnél 640 százalékkal többet költött 2018-ban az állami sportlétesítmények egyik főfelelőse, a Nemzeti...","id":"20190823_A_Nemzeti_Sportkozpontok_14_milliard_helyett_101et_koltott_egyetlen_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45fcb1c-950b-4eee-826c-bbcd97364f5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_Nemzeti_Sportkozpontok_14_milliard_helyett_101et_koltott_egyetlen_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:00","title":"14 milliárd helyett 101 milliárdot költött egyetlen év alatt a Nemzeti Sportközpontok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vissza nem térítendő támogatást adott a Magyar Turisztikai Ügynökség a mórahalmi polgármester kabinetvezetője cégének.","shortLead":"Vissza nem térítendő támogatást adott a Magyar Turisztikai Ügynökség a mórahalmi polgármester kabinetvezetője cégének.","id":"20190822_55_millios_allami_tamogatast_kapott_egy_onkormanyzati_kabinetvezeto_panzioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b86cba-930a-4fa9-abca-c1a015d27c05","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_55_millios_allami_tamogatast_kapott_egy_onkormanyzati_kabinetvezeto_panzioja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:33","title":"55 milliós állami támogatást kapott egy polgármesteri kabinetvezető panziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]