[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","shortLead":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","id":"20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3978d-e229-431e-9e85-c9853f7cf9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:01","title":"Kispesten bujkált egy idős osztrák nemes gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","shortLead":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","id":"20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d702d-d8ea-4fb9-8eaa-c490d3329047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:45","title":"Újranyithat egy régi bánya Pilisvörösváron, az önkormányzat nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe sodorhatja.","shortLead":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe...","id":"20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f20c4-de82-41b1-a426-4bc42871e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:55","title":"Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bebdb8-b288-4208-9667-f2f4ed04741a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hajtómű menet közben állt le, a gép még 2 órát repült ezután.","shortLead":"A hajtómű menet közben állt le, a gép még 2 órát repült ezután.","id":"20190826_Leallt_az_egyik_hajtomu_megis_folytatta_utjat_Praga_fele_egy_Boeing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4bebdb8-b288-4208-9667-f2f4ed04741a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b1b6da-572c-4187-92e5-3a824e1f6d0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Leallt_az_egyik_hajtomu_megis_folytatta_utjat_Praga_fele_egy_Boeing","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:06","title":"Leállt az egyik hajtómű, mégis folytatta útját Prága felé egy Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is megünnepli.","shortLead":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is...","id":"20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8252e8-a5c7-4825-ba8a-e2b2d5d6712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:33","title":"Van egy perce? Írja be a Google-be ezt a címet, csak aztán nehogy beleszédüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","shortLead":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","id":"20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a18e9-2960-4668-b2b3-8971b20dbcbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:12","title":"Több rendőr is fegyvert rántott a hétvégi hongkongi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9781ed-4938-4a76-b96b-ce7928638cc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, terepre is önvezető járművel járhatunk majd. ","shortLead":"Úgy tűnik, terepre is önvezető járművel járhatunk majd. ","id":"20190826_Futurista_terepjaroval_keszul_az_Audi_a_Frankfurti_Autoszalonra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f9781ed-4938-4a76-b96b-ce7928638cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee959624-d289-4c04-ac92-f2434bbe7a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Futurista_terepjaroval_keszul_az_Audi_a_Frankfurti_Autoszalonra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:41","title":"Futurista terepjáróval megy az Audi a Frankfurti Autószalonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időben érkezett a kórházba.","shortLead":"Időben érkezett a kórházba.","id":"20190825_Rendori_felezetessel_ment_szulni_egy_no_Dunakeszin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a915312b-5be5-418c-88c3-86823fd71bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Rendori_felezetessel_ment_szulni_egy_no_Dunakeszin","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:48","title":"Rendőri felvezetéssel ment szülni egy nő Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]