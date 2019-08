Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulcsár Gergely önkormányzati képviselőnek indult volna Debrecenben, az LMP és a Momentum is mögötte volt. Visszalép. Továbbra is hisz a Jobbik–LMP–Momentum összefogás erejében.","shortLead":"Kulcsár Gergely önkormányzati képviselőnek indult volna Debrecenben, az LMP és a Momentum is mögötte volt. Visszalép...","id":"20190827_Visszalep_a_jeloltsegtol_az_egykor_zsidozo_jobbikos_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afb6319-7bac-428a-a6ae-382be8ed3fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Visszalep_a_jeloltsegtol_az_egykor_zsidozo_jobbikos_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:24","title":"Visszalép a jelöltségtől az egykor zsidózó jobbikos képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","shortLead":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","id":"20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a18e9-2960-4668-b2b3-8971b20dbcbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:12","title":"Több rendőr is fegyvert rántott a hétvégi hongkongi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","shortLead":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","id":"20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d8780-c6f0-465f-bbd4-83e8af098458","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:16","title":"Jordán Tamás Szombathely díszpolgára lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Tasnádi István második rendezésében, a Dunán augusztus 29-én vetített Egy másik életben című szatirikus sci-fiben az identitásváltás dilemmáival szembesül. Szabó Győző alternatív alteregójaként a drogok poklában merül el Herendi Gábor nemrég leforgatott, Toxikoma című filmjében. A mi kis falunk sorozatban Matyi, a bamba közmunkás karakterét teszi szerethetővé. Játék és valóság, közügyek és személyes ambíciók feszítő kérdéseiről beszélgettünk Molnár Áronnal, a noÁr projekt színész aktivistájával.\r

A szívinfarktus korai, személyre szabott előrejelzését kutatja a Semmelweis Egyetem Maurovich-Horvat Pál, aki nemrég újabb akadémiai támogatást kapott precíziós orvoslási módszerének kidolgozásához.","shortLead":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok...","id":"20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461a5db-4016-4218-80cb-7e5a33b93a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:03","title":"Egy magyar kutató egy egyszerű vérvételből megmutatná, kinél esélyes a szívinfarktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16f4d23-b377-46db-8bd9-85c262b057b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két idősebb testvére időben kijutott a lángoló lakásból, őket már kiengedték a kórházból. 