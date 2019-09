Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok még éltek, amikor a rendőrök megtalálták és kiásták őket.","shortLead":"Az állatok még éltek, amikor a rendőrök megtalálták és kiásták őket.","id":"20190907_Elve_temetett_el_kismacskakat_egy_no_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404977c6-937c-435c-b447-530cfc1c73f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Elve_temetett_el_kismacskakat_egy_no_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:15","title":"Élve temetett el kismacskákat egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási, ötszettes csatában legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási...","id":"20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2702a2f-c503-4fcd-bdbf-27842d91a2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:03","title":"Nadal óriási csatában nyerte meg negyedik US Openét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre mutatunk most pár példát!","shortLead":"A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre...","id":"20190908_Appajanlo_ime_nehany_alkalmazas_amely_segit_osszekapcsolni_a_generaciokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024b4cc-9c95-4ea1-a9a8-acb8ba4127b4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190908_Appajanlo_ime_nehany_alkalmazas_amely_segit_osszekapcsolni_a_generaciokat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:08","title":"Appajánló: íme néhány alkalmazás, amely segít összekapcsolni a generációkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b7fb2-736f-4a96-9acb-ce0d11114640","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós Istvánt Orbán bábjának tartja, a stadionépítési láz megfékezésére pedig aláírásgyűjtésbe kezd az ellenzéki főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Tarlós Istvánt Orbán bábjának tartja, a stadionépítési láz megfékezésére pedig aláírásgyűjtésbe kezd az ellenzéki...","id":"20190908_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_jelolt_alairasgyujtes_stadionepites_CT_egeszsegugy_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b7fb2-736f-4a96-9acb-ce0d11114640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c8c35-6528-48a8-9c83-60a124c099d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_jelolt_alairasgyujtes_stadionepites_CT_egeszsegugy_korhazak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:39","title":"Karácsony Gergely: Addig nem lesz új stadion, amíg nincs minden kerületben CT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532","c_author":"","category":"itthon","description":"Zápor, zivatar, jég, felhőszakadás – lesz minden a következő napokban.","shortLead":"Zápor, zivatar, jég, felhőszakadás – lesz minden a következő napokban.","id":"20190907_Rank_tort_az_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4047ff4-fdf0-48fd-a0a5-22db920379a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Rank_tort_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:10","title":"Ránk tört az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe73e2ed-8f74-4ad6-87be-ccf5b098e4ac","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jót tesz a tartós párkapcsolatnak.","shortLead":"Jót tesz a tartós párkapcsolatnak.","id":"20190907_Sextingeljen_batran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe73e2ed-8f74-4ad6-87be-ccf5b098e4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48281f85-ca78-4e49-9f98-6fb5926f4b14","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190907_Sextingeljen_batran","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:30","title":"Sextingeljen bátran!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db076df-beaa-4267-8a33-8946bee93de5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A döntéssel Washington meg akarja mutatni, hogy mennyire fontosnak tartja a korrupcióellenes harcot és a törvényesség fenntartását Romániában. Liviu Dragnea egyelőre amúgy sem utazgathat, mert három és féléves börtönbüntetését tölti egy korrupciós ügy miatt Romániában.","shortLead":"A döntéssel Washington meg akarja mutatni, hogy mennyire fontosnak tartja a korrupcióellenes harcot és a törvényesség...","id":"20190907_romania_usa_korrupcio_kitiltias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db076df-beaa-4267-8a33-8946bee93de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68592a1-2d2a-4cce-9de0-324f1fd61c19","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_romania_usa_korrupcio_kitiltias","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:38","title":"Kitiltották Románia egykori erős emberét az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de38716a-5adb-45f8-89bf-9d9785eae067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy gyorsan rendbe hozta a gazdaságot, vagy csak az örökbecsű mondókára gondolt Kádár Jánosról. ","shortLead":"Vagy gyorsan rendbe hozta a gazdaságot, vagy csak az örökbecsű mondókára gondolt Kádár Jánosról. ","id":"20190907_Orban_Viktornak_ket_forint_a_forro_langos_Kotcsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de38716a-5adb-45f8-89bf-9d9785eae067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6028a7a-5a67-423f-bdab-6a58cc3155ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Orban_Viktornak_ket_forint_a_forro_langos_Kotcsen","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:59","title":"Orbán Viktornak két forint a forró lángos Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]