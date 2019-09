Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és egy esküvői tortát is hozzávágtak.","shortLead":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és...","id":"20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e315a47a-5488-4d98-b3bb-3f0886a4e42c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:33","title":"Szélcsatornába vitte az Apple az iPhone 11 Prót, látványos lett a végeredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két városban is arra figyelmeztették az embereket, hogy vonuljanak a biztonságot nyújtó menedékhelyekre.","shortLead":"Két városban is arra figyelmeztették az embereket, hogy vonuljanak a biztonságot nyújtó menedékhelyekre.","id":"20190916_Nyolcvanezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddff7071-db9d-40fa-896a-bd281dc5a28f","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_Nyolcvanezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram_Japanban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:25","title":"Nyolcvanezer háztartásban még mindig nincs áram Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eaa542-4ac8-4195-bae6-04d8864c17d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az már az elődöntőbe kerüléssel eldőlt, hogy olimpiai kvótát szerzett.","shortLead":"Az már az elődöntőbe kerüléssel eldőlt, hogy olimpiai kvótát szerzett.","id":"20190916_lorincz_viktor_birkozas_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4eaa542-4ac8-4195-bae6-04d8864c17d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cecb84-8f59-4c6a-8a83-1277c29bdf27","keywords":null,"link":"/sport/20190916_lorincz_viktor_birkozas_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:38","title":"Ezüstérmes Lőrincz Viktor a birkózó-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egészségügyi miniszterét, akit szombaton őrizetbe is vettek a hatóságok.","shortLead":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt...","id":"20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2622e6-f34d-4087-b35f-a582f65f84f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:04","title":"Ebolajárvány: hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy kongói exminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon az emberiségen. A magyar tudós szeptember 16-án született, rá emlékezünk.","shortLead":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon...","id":"20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281bb93d-0459-45fe-b638-ce63f7c0a2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:33","title":"Aki karon lőtte magát, hogy kutathasson – 126 éve született Szent-Györgyi Albert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9393b9b9-4f04-42f3-aedb-d26aaef540ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kilencezer forintos utalványt potom ötezerért árulja a csongrádi tulajdonosa. ","shortLead":"A kilencezer forintos utalványt potom ötezerért árulja a csongrádi tulajdonosa. ","id":"20190915_Mar_a_Jofogason_aruljak_a_valasztasi_rezsiutalvanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9393b9b9-4f04-42f3-aedb-d26aaef540ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f922785-4092-4177-896d-f50b6e56ff19","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Mar_a_Jofogason_aruljak_a_valasztasi_rezsiutalvanyokat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:35","title":"Már a Jófogáson árulják a választási rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95a3380-5e7f-4aa7-ace6-40f5551a9cc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a tapasztalt állatvédőket is sokkolta, hogy egy láncon tartott macskát kellett menteniük Baranya megyében.","shortLead":"Még a tapasztalt állatvédőket is sokkolta, hogy egy láncon tartott macskát kellett menteniük Baranya megyében.","id":"20190916_foto_lancra_vert_macskat_mentettek_az_allatvedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95a3380-5e7f-4aa7-ace6-40f5551a9cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d3e41-a65a-4ca5-a0e0-96fd19abc8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_foto_lancra_vert_macskat_mentettek_az_allatvedok","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:01","title":"Fotó: Láncra vert macskát mentettek az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]