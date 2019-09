Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","shortLead":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","id":"20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71256e2-ad26-4d52-8d22-d0f67e339e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:22","title":"Beépítették a bevásárlókocsik közé a szabálytalanul leparkolt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ad7228-ce30-4c00-9a37-84644b9a31d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kilencvennégy évvel ezelőtt ezen a napon született az amerikai Riley B. King, aki B. B. King néven minden idők egyik legismertebb bluesgitárosaként, a blues királyaként vonult be a zenetörténelembe.","shortLead":"Kilencvennégy évvel ezelőtt ezen a napon született az amerikai Riley B. King, aki B. B. King néven minden idők egyik...","id":"20190916_b_b_king_blues_szuletesenek_94_evforduloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ad7228-ce30-4c00-9a37-84644b9a31d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b49a6a7-8b24-42d1-ba8a-e0f666b6cc74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_b_b_king_blues_szuletesenek_94_evforduloja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 07:33","title":"Miért énekel ma B. B. King a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","shortLead":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","id":"20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b47bc4d-4141-411c-ae4a-3684526825fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:57","title":"Sztrájkolnak a General Motors dolgozói az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak egy-egy kisebb futó zápor alakulhat ki nyugaton. ","shortLead":"Csak egy-egy kisebb futó zápor alakulhat ki nyugaton. ","id":"20190916_Meg_ma_is_lehet_30_fok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e93416-2cc0-4898-9482-bc778fade4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Meg_ma_is_lehet_30_fok","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:20","title":"Még ma is lehet 30 fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Először hallgatták meg hivatalosan Magyarország képviselőjét az uniós szakminiszterek Brüsszelben a 7-es cikkely szerinti eljárás ügyében. A finnek szerint ez nem boszorkányüldözés, csak azt teszik, amit az eljárás előír. ","shortLead":"Először hallgatták meg hivatalosan Magyarország képviselőjét az uniós szakminiszterek Brüsszelben a 7-es cikkely...","id":"20190916_Varga_Judit_brusszel_meghallgatas_jogallamisag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99457200-bc63-42da-a86e-1c535d002f60","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Varga_Judit_brusszel_meghallgatas_jogallamisag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:06","title":"Bosszúhadjáratról és liberális elitről beszélt Varga Judit brüsszeli meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d55b0-7049-4bca-8559-c45cdf1c48bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kicsit hangosan babrált a lufikkal, de végül rendben lement az elbocsátás. ","shortLead":"Kicsit hangosan babrált a lufikkal, de végül rendben lement az elbocsátás. ","id":"20190916_Bohoc_lelki_tamasz_kirugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d55b0-7049-4bca-8559-c45cdf1c48bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ed8d00-1b08-4aa4-a362-a5a4f58d2935","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Bohoc_lelki_tamasz_kirugas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:05","title":"Egy bohócot vitt magával a kirúgására egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Guardian összeállította századunk legjobb 100 sorozatának rangsorát. Bekerült a válogatásba az új Twin Peaks, a Trónok harca és a Mad Men is, de mi azért még így is fájóan hiányolunk néhány remek és meghatározó szériát.","shortLead":"A Guardian összeállította századunk legjobb 100 sorozatának rangsorát. Bekerült a válogatásba az új Twin Peaks...","id":"20190916_Itt_egy_lista_a_21_szazad_100_legjobb_sorozatarol__rajta_van_a_kedvence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb0ba33-d600-4194-9c06-dd671af89ab6","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Itt_egy_lista_a_21_szazad_100_legjobb_sorozatarol__rajta_van_a_kedvence","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:34","title":"Itt egy lista a 21. század 100 legjobb sorozatáról – rajta van a kedvence?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684ec1be-3a24-4c5e-8d2d-04bf4e262ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forint a Budai Egészségközpont épületének kikiáltási ára.","shortLead":"Négymilliárd forint a Budai Egészségközpont épületének kikiáltási ára.","id":"20190917_arveres_allam_csanyi_sandor_magankorhaz_budai_egeszsegkozpont_epulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684ec1be-3a24-4c5e-8d2d-04bf4e262ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0de58-de45-401b-884c-acb9a642b83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_arveres_allam_csanyi_sandor_magankorhaz_budai_egeszsegkozpont_epulet","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:26","title":"Elárverezi az állam Csányi magánkórházának épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]