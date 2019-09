Negyvenhárman haltak meg tavaly augusztus 14-én, amikor összeomlott a híres Morandi viadukt Genova közelében. Felelős még mindig nincsen, sőt ugyanaz a társaság üzemelteti az autósztrádát, mint a tragédia előtt. A Benetton család tulajdonában levő Atlantia főnöke most mégis visszavonul. De miért most?

Keserűség fog el az újabb vizsgálatok miatt

Így nyilatkozott a pátriárka, Luciano Benetton, amikor hírül vette, hogy az új olasz kormány megbízásából újabb házkutatásokat tartottak a katasztrófa ügyében. A döntést a főnök távozásáról nem ő, hanem a család fiatalabb generációja hozta meg, amely átvette a cégcsoport irányítását - számolt be a Corriere della Sera. Giovanni Castellucci 18 év után távozik az Atlantia éléről - valamivel több mint 13 millió eurós végkielégítéssel. A Corriere della Sera megjegyzi, hogy van egy olyan záradék, amely arra utal, ha a céget felelősnek mondják ki a katasztrófában és így a kártérítési kötelezettség is terheli, akkor a végkielégítést is csökkenthetik. Egyelőre azonban nem tartunk itt.

Dühös családtagok

Pontosan egy évvel a híd leomlása után összejövetelt tartottak a helyszínen, ahol Genova érseke emlékezett meg a 43 halottról. Ott volt mindenki, aki számít: Sergio Mattarella köztársasági elnök, Giuseppe Conte miniszterelnök és két akkori helyettese: Luigi di Maio, az Öt csillag és Matteo Salvini, a Liga nevében. Sok családtag viszont távollétével tüntetett, mondván a politikai osztály védelmezi a felelősöket.

Az új kormány értette a finom célzást, és újraindította a vizsgálatot. Ráadásul Giuseppe Conte miniszterelnök már most is megvonhatná az üzemeltetés jogát a cégtől – végül is emiatt zuhant a részvények értéke, és emiatt váltak meg a főnöktől is.

Politikai intrikák lehetnek a háttérben - írja a Corriere della Sera - rámutatva arra, hogy a döntéshozó pozíciókban az Öt csillag emberei ülnek. Annak a populista pártnak az emberei, amely a régi hagyományos elitnek rótta fel a katasztrófát, mondván a megszorítások miatt nem költöttek eleget a karbantartásra. Csakhogy pénz most sincs több. Brüsszel a magas államadósság miatt spórolást vár el a római vezetéstől.

A felelősség azonban valószínűleg évtizedekre nyúlik vissza. Azokra az időkre, amikor a maffia nyakig benne volt az autósztráda bizniszben, ahol a szabályokat ennek megfelelően "rugalmasan értelmezték". A viaduktot mindenesetre lebontották, a kormány ígéretei szerint jövőre már állni fog az új híd Genova mellett. Az olasz földön autózók azonban nem lehetnek egészen biztosak abban, hogy az olasz autósztrádák jelentős részét üzemeltető Atlantia, mely különben a világ legnagyobb ilyen cége, mennyire képes garantálni az autósztrádák biztonságát.