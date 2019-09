Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Washingtonba volt hivatalos csütörtökön Mark Zuckerberg, hogy Donald Trumppal tanácskozzon. Az amerikai elnök a cég saját kriptovalutájára is kíváncsi volt.","shortLead":"Washingtonba volt hivatalos csütörtökön Mark Zuckerberg, hogy Donald Trumppal tanácskozzon. Az amerikai elnök a cég...","id":"20190920_donald_trump_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d066ff1-acb2-4d84-a51e-a5515575b84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_donald_trump_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_botrany","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:03","title":"Összeült Trump és Zuckerberg, hogy az internet szabályozásáról beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem szegény régészhely Arizónában.","shortLead":"Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem...","id":"20190919_donald_trump_hatarfal_regeszeti_lelohely_arizona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ab7308-d6c8-479b-8aad-b790e2b7e728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_donald_trump_hatarfal_regeszeti_lelohely_arizona","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:28","title":"22 régészeti lelőhely pusztulhat el Trump ötlete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint gondolták. A sztorit megismerve nehéz elképzelni, hogyan történhetett ez meg a mai digitális korban.","shortLead":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint...","id":"20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d755d53-7d32-41b5-a773-cc0b6cfb2441","keywords":null,"link":"/elet/20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:55","title":"A fél világ bedőlt egy görög tudósnak, a botrány már elérte a Barbie-kat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szennyezünk annyit, mint az Egyesült Államok vagy Kína, így a felelősségünk is kisebb – véli Áder János, akit rádióinterjúban kérdeztek a klímavédelemről.","shortLead":"Nem szennyezünk annyit, mint az Egyesült Államok vagy Kína, így a felelősségünk is kisebb – véli Áder János, akit...","id":"20190920_ader_janos_klimavedelem_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ca6ba-04fd-471f-9108-b24deaf2c38f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_ader_janos_klimavedelem_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:03","title":"Áder: Magyarországnak nincs akkora felelőssége a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","shortLead":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","id":"20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52357e0-556d-44d8-9adb-e1129bb9dbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:47","title":"Hárommilliárd észak-amerikai madár tűnt el 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e01654-b529-49d5-875f-99fef2b72bc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti férfi Szlovákiában próbált megfújni egy drága kocsit, de az foglyul ejtette.","shortLead":"A budapesti férfi Szlovákiában próbált megfújni egy drága kocsit, de az foglyul ejtette.","id":"20190919_BMWt_akart_lopni_de_a_bena_tolvaj_bent_ragadt_a_kocsiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e01654-b529-49d5-875f-99fef2b72bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2a7cfd-9505-49d6-afd7-ef686837cb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_BMWt_akart_lopni_de_a_bena_tolvaj_bent_ragadt_a_kocsiban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:07","title":"BMW-t akart lopni a tolvaj, de végül a kocsiban ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint hihetetlen eredményt ért el.","shortLead":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint...","id":"20190919_vivo_nex_3_antutu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a22e5f5-2ab2-4a05-ba68-8012b872ab0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_vivo_nex_3_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:52","title":"Letarolta a mezőnyt egy új mobil, ez most a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi tét az, hogy kirobbanthat-e háborút vagy elindíthat-e drasztikus olajáremelkedést és ezzel egy komoly gazdasági átrendeződést a lezajlott súlyos incidens.","shortLead":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi...","id":"201938_dronok_harca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf77583-938a-4508-b822-0b9b52965b96","keywords":null,"link":"/360/201938_dronok_harca","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:30","title":"Drónok harca: Olajválsághoz vagy háborúhoz vezet a szaúdi rakétatámadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]