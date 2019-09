Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bognár Györgynek a szövetség megsértése miatt kell megjelennie a fegyelmi bizottság előtt.","shortLead":"Bognár Györgynek a szövetség megsértése miatt kell megjelennie a fegyelmi bizottság előtt.","id":"20190920_bognar_gyorgy_budaors_mlsz_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e21b60b-fe20-4787-8df4-735593f238b2","keywords":null,"link":"/elet/20190920_bognar_gyorgy_budaors_mlsz_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:21","title":"Butázós nyilatkozata miatt beidézte az MLSZ a budaörsi fociedzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta családtámogatásra.","shortLead":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta...","id":"20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250d481-bb48-4c03-bd28-2555b55dc165","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:16","title":"Jobban támogatják a gyermekvállalást, mint a családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szennyezünk annyit, mint az Egyesült Államok vagy Kína, így a felelősségünk is kisebb – véli Áder János, akit rádióinterjúban kérdeztek a klímavédelemről.","shortLead":"Nem szennyezünk annyit, mint az Egyesült Államok vagy Kína, így a felelősségünk is kisebb – véli Áder János, akit...","id":"20190920_ader_janos_klimavedelem_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ca6ba-04fd-471f-9108-b24deaf2c38f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_ader_janos_klimavedelem_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:03","title":"Áder: Magyarországnak nincs akkora felelőssége a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"28,4 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki.","shortLead":"28,4 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki.","id":"20190920_Hatalmas_adossagba_verte_magat_a_MOL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddeffe-5cf9-4276-9bf7-f0a495208928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Hatalmas_adossagba_verte_magat_a_MOL","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:34","title":"Hatalmas adósságba verte magát a MOL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76e41ad-80f7-49d3-b976-623d7b9fe7c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német internetes vállalkozás gyakorlatilag ugyanazt árulja, mint a világi konkurencia, csak a körítés más.","shortLead":"A német internetes vállalkozás gyakorlatilag ugyanazt árulja, mint a világi konkurencia, csak a körítés más.","id":"201938_mennyei_erzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c76e41ad-80f7-49d3-b976-623d7b9fe7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b065d6-4f1a-4bb4-a9d9-7d9080d61a8d","keywords":null,"link":"/360/201938_mennyei_erzes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:20","title":"A keresztény szexshop a keresztény értékek védelmében nem tesz pornót a kirakatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20fde9c-c4bc-47dc-8de8-3347be1f1ce0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barátok voltak Lemmyvel.","shortLead":"Barátok voltak Lemmyvel.","id":"20190920_Meghalt_a_Motorhead_elso_gitarosa_Larry_Wallis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20fde9c-c4bc-47dc-8de8-3347be1f1ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17b26e9-6dde-4030-926b-fbfcfae19505","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Meghalt_a_Motorhead_elso_gitarosa_Larry_Wallis","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:28","title":"Meghalt a Motörhead első gitárosa, Larry Wallis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","shortLead":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","id":"20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c34bc-863c-482d-9c66-16821539f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:16","title":"Hétfő hajnalig nem tud majd autózni a Belváros egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]