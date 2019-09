Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","shortLead":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","id":"20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7a4c5-d829-445c-9b2c-9417928e0ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:59","title":"A legkisebb Volvo is zöld rendszámot kap, itt az új hibrid XC40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0139c087-cc38-4654-882f-969c1864bc70","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Belvárosi Színház produkciójában az alaphelyzet nem, de a mondanivaló változott.","shortLead":"A Belvárosi Színház produkciójában az alaphelyzet nem, de a mondanivaló változott.","id":"201938_szinhaz__megneznivalo_becezo_szavak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0139c087-cc38-4654-882f-969c1864bc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadd618d-0149-4e06-a6a3-692d3eca054c","keywords":null,"link":"/360/201938_szinhaz__megneznivalo_becezo_szavak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:10","title":"Oscarokkal díjazott filmet feledtet a Becéző szavak budapesti előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy olyan filmet ajánlunk az idei őszi szezonra, amelyekről meggyőződésünk, hogy érdemes lesz rájuk a moziban jegyet váltani vagy felnyitni hozzájuk a laptopot. Érkezik a Scorsese - De Niro - Al Pacino triumvirátus, először debütál mozivásznon Bödőcs Tibor, és sírni fogunk a válni készülő Scarlett Johanssonon. ","shortLead":"Tizenegy olyan filmet ajánlunk az idei őszi szezonra, amelyekről meggyőződésünk, hogy érdemes lesz rájuk a moziban...","id":"20190919_oszi_filmajanlo_hvghu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1bf03c-b042-4fb4-b9f8-d2280083e114","keywords":null,"link":"/elet/20190919_oszi_filmajanlo_hvghu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:00","title":"Kádár-kori vérszívást ígér az idei ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","id":"20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65391329-a8ab-4f8f-8e90-658a1f4ebf32","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:46","title":"A Fidesz volt irodavezetője tűnt fel Berki Krisztián mellett egy kampányfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e3ef92-d500-4230-ae9b-8c9bdacf4814","c_author":"HVG","category":"360","description":"Túlnőtte magát a kínai gyártás, melyben az egyeduralom üzletileg egyébként is kockázatos tényezőnek számít. A kereskedelmi háború azonban még jobban meghozta a nyugati és keleti vállalatok kedvét ahhoz, hogy más összeszerelő-országok után nézzenek.","shortLead":"Túlnőtte magát a kínai gyártás, melyben az egyeduralom üzletileg egyébként is kockázatos tényezőnek számít...","id":"201938_gyartok_elvandorlasa_kinabol_not_made_in_china","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e3ef92-d500-4230-ae9b-8c9bdacf4814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f192165-171f-45b3-957c-2fc8e681fe30","keywords":null,"link":"/360/201938_gyartok_elvandorlasa_kinabol_not_made_in_china","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:00","title":"Eltűnhet a Made in China matricák egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint a modern magyar államnak szüksége van még alkotmányvédelemre, nemzetbiztonsági szolgálatokra, és minden hasonló tevékenységre. Orbán Viktor miniszterelnök az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) új, XI. kerületi épületének átadási ünnepségén járt.","shortLead":"A kormányfő szerint a modern magyar államnak szüksége van még alkotmányvédelemre, nemzetbiztonsági szolgálatokra, és...","id":"20190919_Orban_A_magyar_allamnak_szuksege_van_titkosszolgalatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79794d-dbe2-4a76-95c8-2d75a82e902a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Orban_A_magyar_allamnak_szuksege_van_titkosszolgalatra","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:01","title":"Orbán: A magyar államnak szüksége van titkosszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8867966-5f63-4fb2-aee9-9655f9ae478f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte Karácsony Gergely is kifogásokat keres. ","shortLead":"Szerinte Karácsony Gergely is kifogásokat keres. ","id":"20190919_Most_Puzser_hivta_vitazni_Tarlost_es_Karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8867966-5f63-4fb2-aee9-9655f9ae478f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a52742-6ba5-4511-a7a0-61ede7674a10","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Most_Puzser_hivta_vitazni_Tarlost_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. szeptember. 19. 18:20","title":"Most Puzsér hívta vitázni Tarlóst és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e13a5ea-252e-4dbe-91ba-7b089773ee52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles rétegeknek szánt készítmények helyébe a személyreszabottság varázsának mámora lép. ","shortLead":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles...","id":"20190920_smink_kutyu_szepsegipar_digitalizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e13a5ea-252e-4dbe-91ba-7b089773ee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde832fe-a7e4-41f6-9248-12073b8b0e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_smink_kutyu_szepsegipar_digitalizacio","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:33","title":"A rádiumtól az okostükörig mindent kipróbálunk, hogy szebbek lehessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]