Az év elején még újabb telephelyet avatott Nyíregyházán az Agro-Békés Kft, augusztus elején pedig már a csődeljárás megindításáról értesítették az ügyfeleket. A cég húsz éve forgalmaz mezőgazdasági gépeket, főként egy amerikai márka, a CASE IH márkakereskedőjeként, 2017 óta pedig kizárólagos importőreként működtek. Az Agro-Békés Kft tavaly év elején még együtt örült az amerikai gyártóval a nyíregyházi telephely avatásakor, ekkor számoltak be arról is, hogy a nyugati mezőgazdasági gépek forgalmának a tíz százalékát ők bonyolítják.

Az Agro-Békés Kft húsz éve foglalkozik a mezőgazdasági gépek forgalmazásával, a hét-nyolcmilliárd forintos árbevételükön a CASE IH gépeire kapott kizárólagosság 3-4 milliárd forintot dobott. Most ennek lett vége. A csődeljárás hivatalos bejegyzésének a napján pedig a cseh miniszterelnökhöz köthető magyarországi cégcsoport cége sajtótájékoztatón bejelentette, hogy attól kezdve ők a gépcsalád kizárólagos importőrei.

Bő öt évvel ezelőtt a hazai géppiac 75 százalékát az IKR Invest, a KITE és az Axiál fedte le. Az IKR-t akkor már „megmentette” a gyengélkedéstől az cseh Andrej Babishoz köthető befektető, a KITE pedig, különös fordulatokkal Csányi Sándor OTP-vezér érdekeltségébe került. Az IKR addig kizárólagos forgalmazója volt a New Holland gépcsaládnak, majd első lépésként ezt passzolták át a cseh tulajdonú vállalatnak, lényegében a tevékenység, az IKR vidéki telephelyeivel együtt, átkerült a Babis-féle magyarországi cégekhez, az Agrotec Magyarország Kft-hez és az IKR Agrár Kft-hez. Az előbbi bonyolítja a gépforgalmazást, húszmilliárd forint körüli éves árbevétellel működik. Az Axiál háromszor, közel négyszer nagyobb forgalmat jegyez. Majd 2017-ben az Agrotec alapított egy céget Agri Cs Kft néven, amely 2018 nyarán már bejegyeztette tevékenységeként a mezőgazdasági gépforgalmazást, most augusztus elején pedig megszerezte annak az amerikai gépcsaládnak a kizárólagosságát, amely addig a békési cég privilégiuma volt.

Már korábban elindultak a pletykák a békési cég likvidálásáról, de a kivédhetetlen helyzetet maga a cég csak májusban ismerte el. Ekkor a honlapján közzétett egy közleményt, amelyben azt írják, hogy ami eddig csak szóbeszéd volt, az be is következett, bár akkor csak szóban, de az amerikai gyártó jelezte, hogy nem akarnak tovább dolgozni a céggel. A tulajdonosok itt azt is közölték, hogy megdöbbentek a gyártó döntésén. Megkerestük telefonon a békési cég egyik tulajdonosát, aki elzárkózott attól, hogy kommentálja a történteket.

Tíz nappal ezelőtt a Bábolnai Gazdanapokon már a nagyközönség előtt is bejelentették az új forgalmazót, az Agri Cs Magyarország Kft-t, amely azt is közölte, hogy rövid időn belül a meglévő országos telephelyek mellett négy-öt újat is terveznek megnyitni.