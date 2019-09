Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed959611-ebf0-4174-b905-d0f1241c06f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190921_Negyes_karambol_volt_a_Budaorsi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed959611-ebf0-4174-b905-d0f1241c06f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49615b59-f44d-4ab9-911a-a3e5c1c627e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Negyes_karambol_volt_a_Budaorsi_uton","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:08","title":"Négyes karambol volt a Budaörsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. ","shortLead":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két...","id":"201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf638f5-5214-48f2-9f00-27c20694fdeb","keywords":null,"link":"/360/201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44715866-638f-42e0-8f32-9f88ead4e5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegkísérőt már elbocsátották. ","shortLead":"A betegkísérőt már elbocsátották. ","id":"20190920_Foldon_fekvo_kerekesszekest_rugdosott_a_borsodi_korhaz_dolgozoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44715866-638f-42e0-8f32-9f88ead4e5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c79ce94-63fc-4bb3-9f88-40ece8063617","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Foldon_fekvo_kerekesszekest_rugdosott_a_borsodi_korhaz_dolgozoja","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:43","title":"Földön fekvő kerekesszékest rugdosott a borsodi kórház dolgozója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban, hogy orvoshoz menjenek vagy jogi segítséget vegyenek igénybe.","shortLead":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban...","id":"20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5abb0d-4060-482a-920d-c6e966936a50","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:32","title":"Amnesty International: tüntetőket kínoztak meg a hongkongi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több rejtélyes légúti megbetegedés köthető az e-cigikhez az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Egyre több rejtélyes légúti megbetegedés köthető az e-cigikhez az Egyesült Államokban. ","id":"20190921_Nem_arul_tobbe_ecigarettat_az_egyik_legnagyobb_amerikai_aruhazlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35212a41-5c65-4336-868e-1c472ba02dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_Nem_arul_tobbe_ecigarettat_az_egyik_legnagyobb_amerikai_aruhazlanc","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:49","title":"Nem árul többé e-cigarettát az egyik legnagyobb amerikai áruházlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52270295-73a1-484a-8ddc-4407e10f3d73","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles rétegeknek szánt készítmények helyébe a személyreszabottság varázsának mámora lép. ","shortLead":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles...","id":"201938__digitalizalodo_szepsegipar__trukkos_tukrok__zsebre_vagott_borgyogyasz__gepseges_szep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52270295-73a1-484a-8ddc-4407e10f3d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a69c7f1-db3e-4245-b7f5-cba425ea7ff4","keywords":null,"link":"/360/201938__digitalizalodo_szepsegipar__trukkos_tukrok__zsebre_vagott_borgyogyasz__gepseges_szep","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:15","title":"Volt idő, hogy a radioaktív krémre esküdtek, ma már a digitális szépségiparé a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99ccbe6-b7b0-4210-89d2-60a90406362e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190920_Marabu_FekNyuz_az_igazi_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b99ccbe6-b7b0-4210-89d2-60a90406362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15d203-a74a-42ee-a6ce-256401951133","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Marabu_FekNyuz_az_igazi_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:57","title":"Marabu FékNyúz: az igazi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bognár Györgynek a szövetség megsértése miatt kell megjelennie a fegyelmi bizottság előtt.","shortLead":"Bognár Györgynek a szövetség megsértése miatt kell megjelennie a fegyelmi bizottság előtt.","id":"20190920_bognar_gyorgy_budaors_mlsz_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e21b60b-fe20-4787-8df4-735593f238b2","keywords":null,"link":"/elet/20190920_bognar_gyorgy_budaors_mlsz_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:21","title":"Butázós nyilatkozata miatt beidézte az MLSZ a budaörsi fociedzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]