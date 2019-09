Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"994630de-55ba-47e5-8024-58c58651d995","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Belefutott a traffipaxba egy moldáv szerelvény, ami három autót szállított. A rendőrök kivették a forgalomból.","shortLead":"Belefutott a traffipaxba egy moldáv szerelvény, ami három autót szállított. A rendőrök kivették a forgalomból.","id":"20190924_tulsulyos_treler_autoszallito_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=994630de-55ba-47e5-8024-58c58651d995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380be4f7-596b-4b8f-9307-98a87f946937","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_tulsulyos_treler_autoszallito_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:39","title":"Nem elég, hogy túlsúlyos volt a brutáltréler, még gyorsan is hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint.","id":"20190923_335_forint_egy_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8fe42f-39ea-42af-8f69-eba688d97321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_335_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:44","title":"335 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b2f669-e3e0-4b34-ba5e-95a2d35403fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca, a Csernobil és a Fleabag volt a kedvenc az idei gálán. ","shortLead":"A Trónok harca, a Csernobil és a Fleabag volt a kedvenc az idei gálán. ","id":"20190923_Emmy_gala_dij_sorozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b2f669-e3e0-4b34-ba5e-95a2d35403fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00030251-4143-422f-b428-8c9b6572faee","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Emmy_gala_dij_sorozatok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:06","title":"Peter Dinklage, a Trónok harca Tyrionja Emmy-történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb távoli országokból próbálnak meg visszahívásokat generálni telefonos csalók.","shortLead":"Újabb távoli országokból próbálnak meg visszahívásokat generálni telefonos csalók.","id":"20190924_213_telefonszam_235_hivas_389_afrika_macedonia_visszahivas_telefonos_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75bf952-4110-4571-bf07-131a4d43d603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_213_telefonszam_235_hivas_389_afrika_macedonia_visszahivas_telefonos_csalas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:03","title":"Vissza ne hívja, ha ezekről a telefonszámokról megcsörgetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"Fahidi Gergely","category":"360","description":"A Paksi Atomerőmű Vállalatnál elkészítették az újabb két, egyenként 1000 megawattos blokk beruházási javaslatát és az ehhez szükséges környezeti hatás­vizsgálatot. Mint állítják, a két új blokk felépítésére feltétlenül szüksége van a magyar gazdaságnak, és a több mint 100 milliárd forintos beruházás eredményeként még akár a paksi vizek halgazdasága is nőhetne. Erről számolt be éppen 30 éve a HVG, a mostani paksi bővítés miatt is tanulságos cikkben.","shortLead":"A Paksi Atomerőmű Vállalatnál elkészítették az újabb két, egyenként 1000 megawattos blokk beruházási javaslatát és...","id":"20190923_Atomsorompo_Paksi_bovitesi_tervek_1989","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856097ea-8492-4f46-b864-f188cd1ef203","keywords":null,"link":"/360/20190923_Atomsorompo_Paksi_bovitesi_tervek_1989","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:30","title":"Már 30 éve, 3 évvel Csernobil után is szó volt Paks II-ről, a halakkal is érveltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járművek környezetvédelmi állapotát mérik fel.","shortLead":"A járművek környezetvédelmi állapotát mérik fel.","id":"20190923_Negy_varosban_is_ellenorzesre_szamithatnak_az_autosok_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466904d8-190e-477a-9c1a-4f4af5325750","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Negy_varosban_is_ellenorzesre_szamithatnak_az_autosok_a_heten","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:01","title":"Négy városban is ellenőrzésre számíthatnak az autósok a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után. A feladatot sikerült végrehajtani, de még így is kesztyűs kézzel kell bánni vele.","shortLead":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után...","id":"20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3dd370-3ca3-426b-9d8f-55153d2b4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:03","title":"Videó: Megnézték, mennyire strapabíró a Galaxy Fold kijelzője, lehangoló lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön kiállítás nyílik belőlük.","shortLead":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön...","id":"20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7917b17-aab0-4f76-84b3-05a52252f10b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:15","title":"Pszichológia is lesz a Design Héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]