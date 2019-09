Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b046c1af-a108-4563-92f4-a0314e98685e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gyáraknak napi 20 millió alkatrészre van szüksége, a megegyezés nélküli kilépés esetén megbénulhat a termelés. ","shortLead":"A gyáraknak napi 20 millió alkatrészre van szüksége, a megegyezés nélküli kilépés esetén megbénulhat a termelés. ","id":"20190929_Jaguar_Brexit_leallas_gyar_alkatresz_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b046c1af-a108-4563-92f4-a0314e98685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea604f-2901-417a-abf9-c924841ebd26","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Jaguar_Brexit_leallas_gyar_alkatresz_termeles","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:29","title":"A Jaguar három brit gyárát leállítja egy hétre a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29c490-090a-4066-a138-f027570f1aa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai UAV Turbines katonai és kereskedelmi feladatok elvégzését is rábízná drónjára.","shortLead":"Az amerikai UAV Turbines katonai és kereskedelmi feladatok elvégzését is rábízná drónjára.","id":"20190928_dron_pilota_nelkuli_repulogep_uav_turbines_monarch_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf29c490-090a-4066-a138-f027570f1aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048df7c6-ad70-402b-9a5d-230aea09e87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_dron_pilota_nelkuli_repulogep_uav_turbines_monarch_5","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:03","title":"Videó: Felszállt a drón, amelynek már az igazi repülőkhöz hasonló a hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hány diák mehetett ingyen cirkuszba kitűnő bizonyítványa miatt, kérdezte az MSZP-s politikus az Emmit, mire megkapta a patkányozós ügyet válaszul.\r

