[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Beköszönt az ősz, végéhez közelít a Brexit-dráma, és tovább csúszik a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Beköszönt az ősz, végéhez közelít a Brexit-dráma, és tovább csúszik a Lánchíd felújítása.","id":"20191002_Radar_360_Trump_puccsot_kialt_Karacsony_igerget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de200660-23be-40a8-8d78-89306da69437","keywords":null,"link":"/360/20191002_Radar_360_Trump_puccsot_kialt_Karacsony_igerget","timestamp":"2019. október. 02. 08:00","title":"Radar 360: Trump puccsot kiált, Karácsony ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján tett feljelentést a Helyi Választási Iroda, a rendőrök órákon át tartottak házkutatást. ","shortLead":"A Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján tett feljelentést a Helyi Választási Iroda, a rendőrök órákon át tartottak...","id":"20191003_piko_andras_jozsefvaros_brfk_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9248b-6ad1-4473-ae16-8b81e320647e","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_piko_andras_jozsefvaros_brfk_nyomozas","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Megszüntették a nyomozást Pikó András kampánycsapata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e27573c-6b47-4e6e-be3a-4f6f79eef42e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, hogy mindenki hozzáférjen a kártyajátékhoz. ","shortLead":"Szeretnék, hogy mindenki hozzáférjen a kártyajátékhoz. ","id":"20191002_Mattel_Uno_Braille_iras_vakok_gyengenlatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e27573c-6b47-4e6e-be3a-4f6f79eef42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adb07ff-b18a-4d93-b510-1ddb60946468","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Mattel_Uno_Braille_iras_vakok_gyengenlatok","timestamp":"2019. október. 02. 14:52","title":"Piacra dobják az Uno Braille-írásos verzióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bátor vagy őrült-e az a tudós, aki azzal szórakozik, hogy különböző fájdalompróbáknak teszi ki magát?","shortLead":"Bátor vagy őrült-e az a tudós, aki azzal szórakozik, hogy különböző fájdalompróbáknak teszi ki magát?","id":"20191002_Kiprobalta_egy_ferfi_mennyire_faj_a_piton_harapasa__nem_kellett_volna_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e21e-78c6-4a87-8a0d-413c7b251019","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Kiprobalta_egy_ferfi_mennyire_faj_a_piton_harapasa__nem_kellett_volna_video","timestamp":"2019. október. 02. 12:33","title":"Kipróbálta egy férfi, mennyire fáj a piton harapása – nem kellett volna (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","shortLead":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","id":"20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98339c6f-5069-4f7a-aa7e-b28b037575bb","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","timestamp":"2019. október. 01. 16:29","title":"Több százezer forintba kerül majd, hogy eredeti komodói sárkányt láthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borult, esős, szeles idő vár ránk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Borult, esős, szeles idő vár ránk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191003_idojaras_eso_szel_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ac5c80-daef-4769-b907-4bd0c369b5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_idojaras_eso_szel_csutortok","timestamp":"2019. október. 03. 05:13","title":"Kevésbé szép arcát mutatja ma az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átadáson a 2010 utáni Magyarországot is egy 2x2 sávos úthoz hasonlították. ","shortLead":"Az átadáson a 2010 utáni Magyarországot is egy 2x2 sávos úthoz hasonlították. ","id":"20191001_Atadtak_az_uj_2x2_savos_M2est","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0101c-2a28-40a4-a44d-57eea2be7ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Atadtak_az_uj_2x2_savos_M2est","timestamp":"2019. október. 01. 18:42","title":"Fotó: minden bólyára jutott egy fideszes az M2-es átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab24ea-89ca-432a-8cc9-3bb3eb67e69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már gyűjtés is indult a megsegítésükre.","shortLead":"Már gyűjtés is indult a megsegítésükre.","id":"20191001_Kozel_egymillio_forintra_buntettek_a_Ketfarku_Kutyapartot_a_felcsuti_graffitik_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48ab24ea-89ca-432a-8cc9-3bb3eb67e69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fddba42-acf9-47d9-845b-2adbbae33e69","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Kozel_egymillio_forintra_buntettek_a_Ketfarku_Kutyapartot_a_felcsuti_graffitik_miatt","timestamp":"2019. október. 01. 20:53","title":"Csaknem egymilliót kell befizetniük a Kutyapárt aktivistáinak a felcsúti graffitik miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]