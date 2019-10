Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e0c885-0235-4821-b499-b116065ab8ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autómárka legújabb modelljeit lágyhibrid technológia segíti a fogyasztás és az emisszió csökkentésében.","shortLead":"A svéd autómárka legújabb modelljeit lágyhibrid technológia segíti a fogyasztás és az emisszió csökkentésében.","id":"20191003_uj_dizelhibrid_volvok_erkeztek_hazankba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e0c885-0235-4821-b499-b116065ab8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16db85b0-d5f7-4131-8c93-bd9420a0d8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_uj_dizelhibrid_volvok_erkeztek_hazankba","timestamp":"2019. október. 03. 07:59","title":"Új dízelhibrid Volvók érkeztek hazánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e a várost olyanra, aki beengedné a migránsokat, mint Soros? Ha igen, saját fülével hallhatta az idei kampány egyik újdonságát. Az Amerikából importált módszer lényege: a kérdésben sugallt állítás igazságtartalma mellékes, a fő, hogy hozzákapcsolják a jelölthöz. És vannak még pitiáner módszerek.","shortLead":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e...","id":"20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181f605-ff99-4b46-ac08-c3b693cd3e5b","keywords":null,"link":"/360/20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 07:00","title":"A piti keresztbetevéstől a gondosan felépített lejáratásig: háború-e ma egy választási kampány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több mint egy hónapja készen állt már arra, hogy az ellenzéki politikusok ellen bevessék a kampányban. Mindkettő a múlt héten került végül nyilvánosságra, így Orbán Viktor már beleírhatta a vasárnapi kongresszusi beszédébe is, mint az ellenzék alkalmatlanságának példája. ","shortLead":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több...","id":"20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab66885-b041-4d91-87e1-d84108249878","keywords":null,"link":"/360/20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","timestamp":"2019. október. 03. 07:00","title":"Szexvideó és lehallgatás: Kinek a megbízásából készültek a felvételek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg le kéne mondania a parlamenti mandátumáról, ha megválasztanák.","shortLead":"Elvileg le kéne mondania a parlamenti mandátumáról, ha megválasztanák.","id":"20191002_Farkas_Florian_ujra_elindul_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoki_posztjaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60fced1-f9ab-43d3-8641-c07f5b2f7e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Farkas_Florian_ujra_elindul_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoki_posztjaert","timestamp":"2019. október. 02. 06:23","title":"Farkas Flórián újra elindul az Országos Roma Önkormányzat elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kövér László azt fejtegette egy fórumon, hogy csak azokkal a leendő városvezetőkkel tudnak jól együtt dolgozni, akik a barátaik. ","shortLead":"Kövér László azt fejtegette egy fórumon, hogy csak azokkal a leendő városvezetőkkel tudnak jól együtt dolgozni, akik...","id":"20191001_Kover_a_valasztasokrol_Csak_azoknak_tudunk_a_partnerei_lenni_akik_baratot_latnak_bennunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bf2f97-2989-49bf-ba73-734557447909","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Kover_a_valasztasokrol_Csak_azoknak_tudunk_a_partnerei_lenni_akik_baratot_latnak_bennunk","timestamp":"2019. október. 01. 20:44","title":"Kövér a választásokról: Csak azoknak tudunk a partnerei lenni, akik barátot látnak bennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között egy kisboltokból álló hálózatnak? A Coop Rallyn beszélgettünk Tóth Gézával, a Co-op Hungary igazgatóságának elnökével a kiskereskedelem jövőjéről.","shortLead":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között...","id":"20191002_toth_geza_coop_rally","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a36dc3-086d-4cbe-a980-9de06502174e","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_toth_geza_coop_rally","timestamp":"2019. október. 02. 08:40","title":"Tóth Géza: Ha nincs ember, kénytelenek vagyunk automatizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]