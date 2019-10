Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b676779-aa63-4355-8e74-02bc63f02596","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és a hvg360.hu-nak adott interjúban. Kormányülésen vagy Fidesz elnökségi ülésen még sosem hallotta, hogy az ellenzéki vezetésű városok rosszabbul járnának, azt viszont nem tudja elképzelni, Karácsony Gergely miként tudna nála jobban alkudni Orbánnal. Talán fölmegy, és nyakon csapja Orbán Viktort? Itt a teljes főpolgármesteri interjú.","shortLead":"Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és...","id":"20191010_Tarlos_interju_karacsony_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b676779-aa63-4355-8e74-02bc63f02596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bfaa6-0a35-4c0d-92a8-499c1336ea36","keywords":null,"link":"/360/20191010_Tarlos_interju_karacsony_orban","timestamp":"2019. október. 10. 10:30","title":"Tarlós: Kétségbe ejt, hogy már az alsónadrág is megjelent a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben” sorhatos motor van, de az új Egyesben ilyen egyáltalán nincs. Mindezt leszámítva, és ennek ellenére nem okoz csalódást.","shortLead":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben”...","id":"20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1dd99d-5be6-420e-bdaf-f6621dcb5366","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","timestamp":"2019. október. 10. 09:44","title":"Vezettük az új BMW 1-est, amiről a rajongók előre lemondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87c6fa-6bfb-4f28-ba65-eba6fe855201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence határozottan állítja, hogy nem beszélt a \"Bidenek ügyéről\".","shortLead":"Mike Pence határozottan állítja, hogy nem beszélt a \"Bidenek ügyéről\".","id":"20191010_Nyilvanossagra_hozna_Zelenszkijjel_folytatott_telefonbeszelgeteseit_az_amerikai_alelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac87c6fa-6bfb-4f28-ba65-eba6fe855201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503cf2ae-f620-4367-abec-9f870dddac69","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Nyilvanossagra_hozna_Zelenszkijjel_folytatott_telefonbeszelgeteseit_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2019. október. 10. 08:10","title":"Nyilvánosságra hozná Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetéseit az amerikai alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bad761e-da51-47a9-93ee-28e032352cc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat egy égő házban ragadt, de a tűzoltók kihozták. Aztán léptek a mentők.","shortLead":"Az állat egy égő házban ragadt, de a tűzoltók kihozták. Aztán léptek a mentők.","id":"20191010_godollo_mentok_macska_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bad761e-da51-47a9-93ee-28e032352cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468e2b0-56a2-4a12-9d78-e6634c622141","keywords":null,"link":"/elet/20191010_godollo_mentok_macska_tuzoltok","timestamp":"2019. október. 10. 13:49","title":"Ez a macska a gödöllői tűzoltóknak és mentőknek köszönheti az életét – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel jelentkezett Nick Cave és zenekara.\r

\r

","shortLead":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel...","id":"20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405f7022-235d-4d2b-b8a2-b3854d49f3fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","timestamp":"2019. október. 10. 10:55","title":"A lélegzet eláll – Nick Cave új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","shortLead":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","id":"20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb3bd8-54df-4ce9-9128-59666541e1fe","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","timestamp":"2019. október. 09. 13:30","title":"Elpusztult a Temzében megjelent bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs szakember, aki a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla egyik működtetője.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs...","id":"20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f1c450-3882-4ecb-99ab-48242070f72c","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","timestamp":"2019. október. 09. 14:50","title":"Persze, hogy Fidesz-közeli vállalkozók kaszálnak a gyerekeket célzó Kajla-programon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]