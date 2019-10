Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Melegszik az idő, csúcson a munkaerőhiány, Merkel állítólag nem lát esélyt a rendezett Brexitre. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Melegszik az idő, csúcson a munkaerőhiány, Merkel állítólag nem lát esélyt a rendezett Brexitre. Reggeli...","id":"20191009_Radar_360_Haborura_keszulo_torokok_es_Borkai_maganugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54c8629-0532-4af0-8117-0b465a74e351","keywords":null,"link":"/360/20191009_Radar_360_Haborura_keszulo_torokok_es_Borkai_maganugye","timestamp":"2019. október. 09. 08:00","title":"Radar 360: Háborúra készülő törökök és Borkai magánügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b617ea4-ff69-4491-aaa7-aea40158ece2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a sorozat eljuthatott az óriáscéghez is.","shortLead":"Szerinte a sorozat eljuthatott az óriáscéghez is.","id":"20191009_Magyar_rendezo_per_Marvel_Linda_Xmen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b617ea4-ff69-4491-aaa7-aea40158ece2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555cba1d-2a92-4055-9e6e-0d69dcf9916b","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Magyar_rendezo_per_Marvel_Linda_Xmen","timestamp":"2019. október. 09. 17:23","title":"Egy magyar rendező szerint a Marvel ellopta a Linda főcímzenéjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban is a győri polgármester társaságában, két MTI-s felvételen is felbukkant 2014-ben. Mindeközben a péri repülőtér webkamerája pont tavaly pünkösdkor nem tudott felvételt készíteni, amikorra a kiruccanást teszi a kínos felvételeket nyilvánosságra hozó blog szerzője.","shortLead":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban...","id":"20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46babc39-993a-4455-b9db-c1670a34c61a","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","timestamp":"2019. október. 08. 16:51","title":"Megtalálhatták a kisrepülőt, ami Borkai ügyvéd barátjához köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el. ","shortLead":"Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el. ","id":"20191009_Zsinagoganal_nyitottak_tuzet_Halleban_tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2abb4-fe4b-4b81-b421-4245afc7c685","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Zsinagoganal_nyitottak_tuzet_Halleban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 09. 13:31","title":"Zsinagógánál nyitottak tüzet Halléban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81ae72a-936a-422f-84b4-e2ea0f3ee87a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok a vízesés tetején tartózkodtak, amikor egy erős hullám elragadta őket.","shortLead":"Az állatok a vízesés tetején tartózkodtak, amikor egy erős hullám elragadta őket.","id":"20191008_elefant_vizeses_pokoli_szurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81ae72a-936a-422f-84b4-e2ea0f3ee87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12eddf-9430-464c-bbe6-3eedb19f5ea4","keywords":null,"link":"/elet/20191008_elefant_vizeses_pokoli_szurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:41","title":"11 elefánt pusztult el egy thaiföldi vízesésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","shortLead":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","id":"20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e391b8-2552-47e7-9325-2d1db4510160","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","timestamp":"2019. október. 09. 13:09","title":"Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami média szerint az Apple a hongkongi tüntetők mellé állt azzal, hogy elérhetővé tett egy alkalmazást. A HKmap.live követi és térképen jeleníti meg a járőröket.","shortLead":"A kínai állami média szerint az Apple a hongkongi tüntetők mellé állt azzal, hogy elérhetővé tett egy alkalmazást...","id":"20191009_apple_kina_tuntetes_propaganda_allami_media_tajvan_zaszlo_emoji","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dbcf0b3-c95b-494e-91a6-0d573d442be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984e679-3455-4eb3-b7cf-e6c150597ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_apple_kina_tuntetes_propaganda_allami_media_tajvan_zaszlo_emoji","timestamp":"2019. október. 09. 18:41","title":"Áll a bál az Apple és Kína között, mert engedélyeztek egy alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190c03a9-9ad1-4ab4-81b2-2384fb051c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea szerint a győri polgármesterről eddig megjelent videók annak magánéletéhez tartoznak, és amíg a korrupciós dolgok ki nem derülnek, a politikának nincs dolga az üggyel.","shortLead":"Glázer Tímea szerint a győri polgármesterről eddig megjelent videók annak magánéletéhez tartoznak, és amíg a korrupciós...","id":"20191008_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester_jobbik_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190c03a9-9ad1-4ab4-81b2-2384fb051c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b07b0ec-1f06-4322-a770-be600dea568f","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester_jobbik_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 14:09","title":"Borkai ellenzéki kihívója a polgármester botrányáról: Nőként és anyaként nekem ebben nehéz megszólalnom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]