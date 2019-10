Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd9a1358-2c2c-4599-b25b-8f389d601a93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka közzétett pár hivatalos skiccet arról, hogy milyen lesz a legnépszerűbb autójuk nyolcadik generációja.","shortLead":"A német márka közzétett pár hivatalos skiccet arról, hogy milyen lesz a legnépszerűbb autójuk nyolcadik generációja.","id":"20191010_Meg_egy_utolso_izelito_az_uj_Volkswagen_Golfrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9a1358-2c2c-4599-b25b-8f389d601a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593b68b-32c5-4f6c-848c-f50c428d0d23","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Meg_egy_utolso_izelito_az_uj_Volkswagen_Golfrol","timestamp":"2019. október. 10. 14:11","title":"A Volkswagen megmutatta, milyen lesz az új Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","shortLead":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","id":"20191010_Irodalmi_nobel_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bae012-579c-48aa-904c-bd1da63cb608","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Irodalmi_nobel_2019","timestamp":"2019. október. 10. 13:07","title":"Peter Handke és Olga Tokarczuk nyerte az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4284b29a-a44b-4010-a611-de5d508b55f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.","shortLead":"Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.","id":"20191010_Elengedtek_az_Iranban_orizetbe_vett_orosz_ujsagironot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4284b29a-a44b-4010-a611-de5d508b55f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c57b836-e077-48a4-8518-704c0c050572","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Elengedtek_az_Iranban_orizetbe_vett_orosz_ujsagironot","timestamp":"2019. október. 10. 07:42","title":"Elengedték az Iránban őrizetbe vett orosz újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De most még igen, mert az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg az ezt lehetővé tevő törvényhelyet, csak feladatot adott az országgyűlésnek, hogy a jövőre nézve tiltsa meg a visszaéléseket.","shortLead":"De most még igen, mert az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg az ezt lehetővé tevő törvényhelyet, csak feladatot...","id":"20191010_alkotmanybirosag_onkormanyzat_plakat_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73155123-2eaa-4e3e-9fa9-d44e22237e82","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_alkotmanybirosag_onkormanyzat_plakat_ellenzek","timestamp":"2019. október. 10. 16:38","title":"Ab: Az önkormányzat a jövőben nem szórakozhat az ellenzéki plakátokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint a sertéspestissel fertőzött területekről rengeteg vendégmunkás érkezik, és ez veszélyes.","shortLead":"A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint a sertéspestissel fertőzött területekről rengeteg...","id":"20191011_Sertestenyesztok_A_vendegmunkasok_miatt_egesz_Europa_veszelyben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7013545-b20f-405c-bb27-ed0551640557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Sertestenyesztok_A_vendegmunkasok_miatt_egesz_Europa_veszelyben_van","timestamp":"2019. október. 11. 07:19","title":"Sertéstenyésztők: A vendégmunkások miatt egész Európa veszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","shortLead":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","id":"20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ae879e-6396-46e8-9e43-550da0485d6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","timestamp":"2019. október. 09. 21:02","title":"Csaknem 54 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c96fce2-2ea2-48d0-9fd7-5146b64165c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a Viking Sigyn orrából készült.","shortLead":"Az egyik a Viking Sigyn orrából készült.","id":"20191011_Uj_felvetelek_a_Hableany_legazolasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c96fce2-2ea2-48d0-9fd7-5146b64165c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90bc458-c220-4c05-a9d8-f739956881a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Uj_felvetelek_a_Hableany_legazolasarol","timestamp":"2019. október. 11. 13:52","title":"Új felvételek kerültek elő a Hableány-tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is használhatjuk, azonban ez az app eszközével kissé macerás. Mutatunk egy egyszerűbb megoldást.","shortLead":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is...","id":"20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53386b0-ca2b-40a6-bf3b-10b88b31de4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","timestamp":"2019. október. 10. 14:03","title":"Így használhat egyszerűen dőlt és kövér betűket a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]