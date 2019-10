Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kilencven fokkal elfordult és északnyugati irányba sodródik az antarktiszi Amery-parti jégmezőről nemrég levált gigászi jégtömb, amelyről az Európai Űrügynökség (ESA) Sentinel-2 műholdja készített űrfotót a héten.","shortLead":"Kilencven fokkal elfordult és északnyugati irányba sodródik az antarktiszi Amery-parti jégmezőről nemrég levált gigászi...","id":"20191011_Sodrodik_egy_Antarktiszrol_leszakadt_315_milliard_tonnas_jeghegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92bc966-60aa-4220-a489-0a108ef9a645","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Sodrodik_egy_Antarktiszrol_leszakadt_315_milliard_tonnas_jeghegy","timestamp":"2019. október. 11. 14:44","title":"Tovább sodródik egy Antarktiszról leszakadt 315 milliárd tonnás jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e5db71-b4c0-4f73-8710-5023e0ed55f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.","shortLead":"A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.","id":"20191010_Magyarorszagon_vasarolt_be_egy_amerikai_gyogyszerceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e5db71-b4c0-4f73-8710-5023e0ed55f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab79271f-a6c6-4316-adf3-bfe19e2122de","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Magyarorszagon_vasarolt_be_egy_amerikai_gyogyszerceg","timestamp":"2019. október. 10. 15:33","title":"Magyarországon vásárolt be egy amerikai gyógyszercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel jelentkezett Nick Cave és zenekara.\r

\r

","shortLead":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel...","id":"20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405f7022-235d-4d2b-b8a2-b3854d49f3fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","timestamp":"2019. október. 10. 10:55","title":"A lélegzet eláll – Nick Cave új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem is érdekli, mi lesz a polgármester-választás eredménye. A párt keze sokáig elér, és már nem is csodálkozunk, hogy ezen a környéken is Mészáros Lőrincbe botlik az ember.","shortLead":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti...","id":"20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c81ecc-43d9-4d7d-9035-b62cfa33e20e","keywords":null,"link":"/360/20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","timestamp":"2019. október. 10. 07:00","title":"Ongán a Fidesz alámerült és megpróbálja kibekkelni, amíg elfelejtik a Mengyi-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","id":"20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade63a2-19b8-45f8-8bdd-0e19456b581b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","timestamp":"2019. október. 10. 06:41","title":"A nap fotója: nehezen, de csak sikerült beparkolni a gyalogossávra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elméletben lehetetlennek tűnik, a gyakorlatban azonban számtalanszor előfordul, hogy valaki problémás, sőt patológiás személyiséggel vezetővé válik. Az emberi értékek és érzelmek háttérbe szorítására épülő vállalati kultúrában kiválóan működnek, az árat viszont a munkatársak és családjaik fizetik meg.","shortLead":"Elméletben lehetetlennek tűnik, a gyakorlatban azonban számtalanszor előfordul, hogy valaki problémás, sőt patológiás...","id":"20191010_Talalkozott_mar_patologias_fonokkel_E_tortenetek_szereploi_igen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c23a3eb-8173-4db6-b68b-05f110b446a7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191010_Talalkozott_mar_patologias_fonokkel_E_tortenetek_szereploi_igen","timestamp":"2019. október. 10. 10:00","title":"Találkozott már patológiás főnökkel? E történetek szereplői sajnos igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert az nem adóztatja meg eléggé a cigarettákat. ","shortLead":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert...","id":"20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc639c-8697-475a-930e-303280646bf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","timestamp":"2019. október. 10. 13:19","title":"Az EU szerint túl olcsó a cigi, ezért eljárást indítanak Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f6aa35-9f94-453b-b59f-10e9888ecc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok 78 ember ellen eljárást indítottak, mert az interneten bírálták a katonai műveleteket.","shortLead":"A hatóságok 78 ember ellen eljárást indítottak, mert az interneten bírálták a katonai műveleteket.","id":"20191011_vizagyu_torokorszag_sziria_kurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30f6aa35-9f94-453b-b59f-10e9888ecc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f82a9a-e078-454f-b832-45324e4d7a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_vizagyu_torokorszag_sziria_kurdok","timestamp":"2019. október. 11. 05:40","title":"Vízágyúval oszlatták szét Törökországban a szíriai offenzíva ellen tiltakozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]