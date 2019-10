Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő nem jön ki, az emeleten mondja el beszédét.","shortLead":"A kormányfő nem jön ki, az emeleten mondja el beszédét.","id":"20191013_balna_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090f37b6-3267-47b2-acb9-7fcd24335bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_balna_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 19:12","title":"A Bálnán belül értékeli majd az eredményeket Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a63ff31-2077-463c-b947-5194e94cba96","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak","timestamp":"2019. október. 13. 21:57","title":"Tarlós gratulált Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50bdb58-d8bb-4663-8197-544bddb87fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetekig csigázták a Fortnite-rajongókat egy új eseménnyel, amely végül a játék világának megsemmisüléséhez vezetett. A felhasználók egészen eddig csak üres képernyőt láttak.","shortLead":"Hetekig csigázták a Fortnite-rajongókat egy új eseménnyel, amely végül a játék világának megsemmisüléséhez vezetett...","id":"20191015_fortnite_fekete_lyuk_esemeny_chapter_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50bdb58-d8bb-4663-8197-544bddb87fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f848ba2-a666-492e-9419-50ac1d36d7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_fortnite_fekete_lyuk_esemeny_chapter_2","timestamp":"2019. október. 15. 15:03","title":"Visszatért a Fortnite, miután a játékot hosszú órákra elnyelte egy fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarnai Richárd a kormányközeli Magyar Nemzetben közölt írást. A választások napján Fidesz-bejegyzést osztott meg.","shortLead":"Tarnai Richárd a kormányközeli Magyar Nemzetben közölt írást. A választások napján Fidesz-bejegyzést osztott meg.","id":"20191015_A_Pest_Megyei_Kormanyhivatal_vezetoje_mutosfiuhoz_hasonlitja_Karacsonyt_akinek_sziket_adtak_a_kezebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d0a0f2-32e0-4a02-9c81-a1514a202f67","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_Pest_Megyei_Kormanyhivatal_vezetoje_mutosfiuhoz_hasonlitja_Karacsonyt_akinek_sziket_adtak_a_kezebe","timestamp":"2019. október. 15. 13:22","title":"A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője műtősfiúhoz hasonlítja Karácsonyt, akinek szikét adtak a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban már összegyűjtöttük, milyen ajándékokkal próbálkoztak a kampányoló polgármesterek, most ideje megnézni, milyen eredményre vezetett ez.","shortLead":"Korábban már összegyűjtöttük, milyen ajándékokkal próbálkoztak a kampányoló polgármesterek, most ideje megnézni, milyen...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_krumpli_osztogatas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c316a9b0-b6d7-42dc-a0c9-87380a773ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_onkormanyzati_valasztas_krumpli_osztogatas_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 09:08","title":"Az emberek köszönték a krumplit, és leszavaztak az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469435a2-488f-4a8d-85f7-9513b6c1aa2b","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Nem egyszerű kiigazodni a szlovák belpolitikán, de a helyszínről kapunk segítséget. Lovász Attila teszi rendbe, hogy ki kivel van a szomszédban, és hogyan állnak a magyar pártok. ","shortLead":"Nem egyszerű kiigazodni a szlovák belpolitikán, de a helyszínről kapunk segítséget. Lovász Attila teszi rendbe, hogy ki...","id":"20191015_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469435a2-488f-4a8d-85f7-9513b6c1aa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b64a4c1-7631-4ab6-8ffb-9ae390c1c61a","keywords":null,"link":"/360/20191015_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2019. október. 15. 13:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A szlovák belpolitika sem jobb a Deákné vásznánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál szerint Budapest is azt példázza, hogy a nagyvárosok már nem hódolnak be a keményvonalas nacionalista retorikának. ","shortLead":"A portál szerint Budapest is azt példázza, hogy a nagyvárosok már nem hódolnak be a keményvonalas nacionalista...","id":"20191013_Bloomberg_orban_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b32e1e6-81fb-4f27-8858-39a86511f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21995de3-5d29-4908-a758-e6599ae46b08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Bloomberg_orban_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 23:50","title":"Bloomberg: a vereség jelzés a civileket elnyomó, a médiát uraló Orbán számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d60b8-3901-4820-8ec8-0a68dce8b0f2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori sír és harminc műhely maradványait tárták fel régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"Egy ókori sír és harminc műhely maradványait tárták fel régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","id":"20191014_egyiptom_3300_eves_sir_tutanhamon_farao_sirja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d60b8-3901-4820-8ec8-0a68dce8b0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6000874a-ece7-4df2-93dc-f8289bc676e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_egyiptom_3300_eves_sir_tutanhamon_farao_sirja","timestamp":"2019. október. 14. 13:03","title":"Legalább 3300 éves sírt találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]