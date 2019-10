Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","shortLead":"A HÖOK úgy tudja, a minisztériumban is látják, hogy gondot okozhat a felvételi nyelvvizsgához kötése. ","id":"20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cec6b8-3bb6-4b0f-a4ee-788c849909a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Haladekot_adna_a_felvetelizoknek_a_nyelvvizsga_megszerzesere_a_HOOK","timestamp":"2019. október. 15. 09:42","title":"Haladékot adna a felvételizőknek a nyelvvizsga megszerzésére a HÖOK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész lakáskérelmét a volt fideszes polgármester nyújtotta be","shortLead":"A színész lakáskérelmét a volt fideszes polgármester nyújtotta be","id":"20191014_Reviczky_Gabor_amiatt_aggodik_hogy_kirakjak_a_ferencvarosi_onkormanyzati_lakasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7ea584-85b4-42c3-a991-a944452a086c","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Reviczky_Gabor_amiatt_aggodik_hogy_kirakjak_a_ferencvarosi_onkormanyzati_lakasbol","timestamp":"2019. október. 14. 21:40","title":"Reviczky Gábor amiatt aggódik, hogy kirakják a ferencvárosi önkormányzati lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél emberibb egy robot, annál inkább megbízunk benne. Nagy kérdés, hogy szabad-e. Hova vezethet az ilyen könnyen elnyerhető bizalom?","shortLead":"Minél emberibb egy robot, annál inkább megbízunk benne. Nagy kérdés, hogy szabad-e. Hova vezethet az ilyen könnyen...","id":"20191015_kaspersky_next_konferencia_szocialis_robotok_gent_egyetem_kutatas_tony_belpaeme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b220a6-7159-4d62-8b5d-a72ab221d863","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_kaspersky_next_konferencia_szocialis_robotok_gent_egyetem_kutatas_tony_belpaeme","timestamp":"2019. október. 15. 10:03","title":"Simán átverte a robot az embert, és ehhez még csak trükköznie sem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A városvezetés szeretné lefaragni a Lánchíd és a Váralagút felújításának árát, ugyanis Budapestnek nincs annyi pénze, amennyit az ajánlattevők kérnek a munkáért. Egyelőre senki sem akar engedni az árból.","shortLead":"A városvezetés szeretné lefaragni a Lánchíd és a Váralagút felújításának árát, ugyanis Budapestnek nincs annyi pénze...","id":"20191015_Itt_is_az_elso_kihivas_Karacsonynak_senki_se_akarja_diszkontaron_felujitani_a_Lanchidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3f9630-f278-484d-9122-d46dd052112e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Itt_is_az_elso_kihivas_Karacsonynak_senki_se_akarja_diszkontaron_felujitani_a_Lanchidat","timestamp":"2019. október. 15. 14:17","title":"Itt is az első kihívás Karácsonynak: senki se akarja diszkontáron felújítani a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek szerint azonban érkezhet egy olcsóbb változata.","shortLead":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek...","id":"20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be60cba-f57d-4970-828c-4aec4d4ca419","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","timestamp":"2019. október. 16. 15:03","title":"Talán érdemes várni: olcsóbb Samsung Galaxy Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627f1a2-0f16-4181-9bbb-3d22fb59e1fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az UNICEF 20 év óta az először adott ki közleményt a témában.","shortLead":"Az UNICEF 20 év óta az először adott ki közleményt a témában.","id":"20191015_Nem_az_elhizas_hanem_a_rossz_taplalas_veszelyezteti_a_legtobb_gyereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8627f1a2-0f16-4181-9bbb-3d22fb59e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e99fc85-9d99-430d-bf7b-d441ca62edff","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Nem_az_elhizas_hanem_a_rossz_taplalas_veszelyezteti_a_legtobb_gyereket","timestamp":"2019. október. 15. 11:51","title":"Nem az elhízás, hanem a rossz táplálás veszélyezteti a legtöbb gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","shortLead":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","id":"20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b748-aea9-40fa-a024-713e9502c613","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","timestamp":"2019. október. 15. 14:50","title":"Caravaggio és Bernini művei Bécsbe költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik kerületi polgármesterválasztást. A Demokratikus Koalíció politikusa a hvg.hu-nak azt mondta: nem szokása megváltoztatni az ígéreteit, ezért még mindig elfogadható kiindulópontnak tartja az éjféli zárórát a bulinegyedben. Ez alól csak azok kaphatnának felmentést, akik tesznek a zajártalom és a kosz ellen. Nem fognak örülni az Airbnb-lakáskiadók sem. ","shortLead":"Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik...","id":"20191015j_Niedermuller_Peter_bulinegyed_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08c261-deeb-4499-8b5e-fdc06f13e508","keywords":null,"link":"/itthon/20191015j_Niedermuller_Peter_bulinegyed_interju","timestamp":"2019. október. 15. 17:00","title":"Éjféli záróra és megrendszabályozott Airbnb-k – mihez kezd a bulinegyeddel Niedermüller Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]