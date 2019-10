Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","shortLead":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","id":"20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146b3bbc-9958-4a54-8a05-73f17ee6a87c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","timestamp":"2019. október. 16. 08:01","title":"Senki sem ment el szavazni az egyik fővárosi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert először mutatott be szerdán. A nagyközönség szombattól láthatja a massza (le blob) becenevű, gombakinézetű organizmust, amelyet most sikerült először kitenyészteni egy tudományos projekt keretében.","shortLead":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert...","id":"20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59366470-d1fd-4f43-92c5-2758842b7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","timestamp":"2019. október. 17. 11:45","title":"Állat módjára viselkedő masszát is lehet most már nézni a párizsi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","shortLead":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","id":"20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4241028c-27a0-4b96-b644-76387445a0a9","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","timestamp":"2019. október. 16. 11:48","title":"Karácsony Gergely a Lokált a közterületekről is kitiltaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket, amelyek akadályoznák Orbán illiberális barátainak érdekeit. Brüsszelben viszont már sokaknak kezd elege lenni abból, hogy Magyarország a sorozatos vétóival háborúkhoz asszisztál vagy megnehezíti a menekültprobléma kezelését.\r

