Egyetlen napra különleges szépségszalonná alakult egy rászorulók számára fenntartott, bentlakásos otthon és népkonyha: önkéntes fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök és pedikűrösök vállalták, hogy közel 50 nő és férfi máshogy fog majd a tükörbe nézni. Vagy ahogy a külsejük miatt megvetéshez szokott, néha kicsit szégyenlős "kuncsaftok" fogalmaztak: újra embernek, nőnek érezzék magukat. Volt, aki elsírta magát, amikor a mesterkozmetikus hozzáért az arcához, más boldogan mesélte, hogy a hosszú hajával együtt szimbolikusan a múltjától is szabadult. Riport egy valódi átalakító-napról.

"Mit számít, szep vagy-e, ha nincs mit enni?"

Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus helyzetbe Magyarországon, miután egyre nehezebb körülmények között dolgoznak az ortopédcipő-készítők, akik nemcsak az egyre több ellátásra szorulót nem fogják tudni ellátni, de a legtöbbjük már a következő pár hónapot sem tudja finanszírozni.

Kritikus helyzetbe került az ortopédcipő-készítés Magyarországon Megromlott a viszonya a tulajdonossal, akit kiküldött az öltözőből. Elmondta Miriuta, miért rúgták ki a Kisvárdától, a sportigazgató szerint egész más történt

Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.

Salvinit választotta utódjának Berlusconi Kiesett a járműből, a feje és a gerince is megsérült. Társa nem hívott mentőt, azt hitte, alszik. Rejtélyes körülmények között meghalt egy ukrán kamionos Nagykanizsán

Egynapos általános sztrájk kezdődött Katalóniában tiltakozásként a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott börtönbüntetése ellen pénteken.

Általános sztrájk kezdődött Katalóniában Ilyen számokat még a kormány csodafegyvere tud. Még a költségek és járulékok levonása után is elérhető a kétszámjegyű hozam az ingatlanok bérbeadásából. A szuperkötvény elbújhat: busásan fial az albérletek kiadása

A Sony 360 Reality Audio hangformátuma az eddigieknél valósághűbb zenei élményt képes biztosítani. A gyártó azt ígéri, hogy a felhasználó úgy érezheti majd magát, mintha koncerten lenne. Ha ezt megcsinálja a Sony, nagyon más lesz a zenehallgatás