[{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arra kéri a jegybank a bankokat, lombardhitelre ne adjanak Magyar Állampapír Pluszt senkinek.","shortLead":"Arra kéri a jegybank a bankokat, lombardhitelre ne adjanak Magyar Állampapír Pluszt senkinek.","id":"20190921_Gazdag_magyarok_trukkoznek_az_allampapirokkal_az_MNB_besokallt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6b829e-ec79-451f-a434-edfbd26f963a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Gazdag_magyarok_trukkoznek_az_allampapirokkal_az_MNB_besokallt","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:49","title":"Gazdag magyarok trükköznek az állampapírokkal, az MNB besokallt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","shortLead":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","id":"20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbbc88-9eb3-4941-82a4-a8954713cb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:29","title":"Sokkal olcsóbb lett a sárgarépa és a petrezselyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gera Marina mellett Bergendy Péter Trezor című filmje a legjobb tévéfilm/minisorozat kategóriájában kapott jelölést. ","shortLead":"Gera Marina mellett Bergendy Péter Trezor című filmje a legjobb tévéfilm/minisorozat kategóriájában kapott jelölést. ","id":"20190920_Eloszor_jeloltek_magyar_szinesznot_Emmydijra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34302c9-26a7-497e-95e4-2761fa15c6eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Eloszor_jeloltek_magyar_szinesznot_Emmydijra","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:21","title":"Először jelöltek magyar színésznőt Nemzetközi Emmy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben is nőtt a kivándorló magyarok száma, Nyugat-Európában jelenleg 600 ezer magyar él.","shortLead":"2017-ben is nőtt a kivándorló magyarok száma, Nyugat-Európában jelenleg 600 ezer magyar él.","id":"20190920_OECD_Meg_2017ben_is_nott_a_kivandorlo_magyarok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c097b-c688-4fee-82be-80f0f7cfe972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_OECD_Meg_2017ben_is_nott_a_kivandorlo_magyarok_szama","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:59","title":"Egymillió magyar próbált szerencsét külföldön az EU-csatlakozás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy bejelentést.","shortLead":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy...","id":"20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713ec811-4dc2-4bae-9aa5-13dd5e3821b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:03","title":"Belehúz a Google: 600+ milliárd forintnyi összeget költenek napelemekre és szélturbinákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f","c_author":"","category":"360","description":"Okozhat-e gazdasági válságot a szaúdi olajfinomítók elleni dróntámadás? Hogyan csapódik le Magyarországon a Szaúd-Arábia, Irán és az Egyesült Államok között kialakult feszültség? Rövid videóban elmagyarázzuk.","shortLead":"Okozhat-e gazdasági válságot a szaúdi olajfinomítók elleni dróntámadás? Hogyan csapódik le Magyarországon...","id":"20190920_Ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_szaudi_drontamadasrol_es_az_olajvalsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a27f1-e31b-4128-8d40-ee8a2d716c44","keywords":null,"link":"/360/20190920_Ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_szaudi_drontamadasrol_es_az_olajvalsagrol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:00","title":"Videó: Két perc alatt képbe hozzuk a szaúdi dróntámadásról és az olajválságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szennyezünk annyit, mint az Egyesült Államok vagy Kína, így a felelősségünk is kisebb – véli Áder János, akit rádióinterjúban kérdeztek a klímavédelemről.","shortLead":"Nem szennyezünk annyit, mint az Egyesült Államok vagy Kína, így a felelősségünk is kisebb – véli Áder János, akit...","id":"20190920_ader_janos_klimavedelem_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ca6ba-04fd-471f-9108-b24deaf2c38f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_ader_janos_klimavedelem_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:03","title":"Áder: Magyarországnak nincs akkora felelőssége a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd806045-4fdf-4e36-9619-512ceb0b70d3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Előbb a múlt héten bemutatott új iPhone, majd pedig a csütörtökön prezentált Huawei Mate30 Pro kapcsán került elő ismét az éjszakai fotózás témája. Nézzük, hogyan teljesítenek éjszaka az Apple, a Huawei és a Samsung legújabb csúcsmobiljai.","shortLead":"Előbb a múlt héten bemutatott új iPhone, majd pedig a csütörtökön prezentált Huawei Mate30 Pro kapcsán került elő ismét...","id":"20190920_iphone_11_pro_samsung_galaxy_note10_plusz_google_pixel_3_huawei_mate30_pro_p30_pro_ejszakai_mod_fotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd806045-4fdf-4e36-9619-512ceb0b70d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb19bb9-0d60-4218-9f56-87f9cb29027f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_iphone_11_pro_samsung_galaxy_note10_plusz_google_pixel_3_huawei_mate30_pro_p30_pro_ejszakai_mod_fotozas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:33","title":"Leeshet az álla, ha meglátja, milyen fotókat csinálnak éjszaka a legjobb telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]