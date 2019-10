Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is, hogyan számol be a társadalomnak a tudományok eredményeiről, miután elvette tőle a kormány a kutatóintézeteket, mondta el Lovász László MTA-elnök az Inforádiónak. A Lendület Program még nem biztos, hogy folytatódik, ígéretek vannak, az új MTA-elnöknél pedig fontos, hogy jól tudjon együttműködni a stáb többi tagjával, az alelnökökkel, főtitkárral is.","shortLead":"Azt is, hogyan számol be a társadalomnak a tudományok eredményeiről, miután elvette tőle a kormány a kutatóintézeteket...","id":"20191029_Lovasz_Laszlo_Meg_nen_biztos_hogy_folytatodik_a_Lendulet_Program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5510380c-0972-433d-a987-e0a7aad51300","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lovasz_Laszlo_Meg_nen_biztos_hogy_folytatodik_a_Lendulet_Program","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Lovász László: Át kell gondolnia az MTA-nak, hogyan szolgálhatja a tudományt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c8527f-ce97-4245-94f4-e8eeb8db315b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állat napok óta bujkál a dalmát hegyekben. ","shortLead":"Az állat napok óta bujkál a dalmát hegyekben. ","id":"20191028_Bevette_magat_a_hegyekbe_egy_vagohidrol_elszokott_bika_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c8527f-ce97-4245-94f4-e8eeb8db315b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399da667-859e-40ef-97de-5328e1f569e8","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Bevette_magat_a_hegyekbe_egy_vagohidrol_elszokott_bika_Horvatorszagban","timestamp":"2019. október. 28. 05:55","title":"Bevette magát a hegyekbe egy vágóhídról elszökött bika Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","shortLead":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","id":"20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e7ddeb-eef8-4513-a85a-1d40df97beea","keywords":null,"link":"/sport/20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","timestamp":"2019. október. 29. 15:42","title":"Ha telt ház van, nem mindenki látja jól a meccset az új Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-t is behálózó politikai maffiáról értekező Botka László eddig bírta. ","shortLead":"Az MSZP-t is behálózó politikai maffiáról értekező Botka László eddig bírta. ","id":"20191028_Botka_Laszlo_az_elso_adando_alkalommal_kilepett_az_MSZPbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafc6ac-2b88-479f-b558-76203ab6e545","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Botka_Laszlo_az_elso_adando_alkalommal_kilepett_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 28. 11:05","title":"Botka László az első adandó alkalommal kilépett az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő, 2020. január 31-e előtt is kiléphet az unióból, ha addig a felek ratifikálják a távozásról szóló egyezményt – írta a The Guardian, amelynek újságírói belenézhettek az EU-által készülő dokumentumba. Az Eu hétfőn nyilatkozik hivatalosan a hosszabbítás ügyében.","shortLead":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő...","id":"20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de929489-7eb5-4991-9ff3-9ea6cce2b179","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","timestamp":"2019. október. 27. 20:09","title":"Három hónappal meghosszabbítja az EU a Brexit-határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselők füttyszó közepette vehették át a megbízólevelüket a győri városházán.","shortLead":"A fideszes képviselők füttyszó közepette vehették át a megbízólevelüket a győri városházán.","id":"20191029_Futtyszo_fogadta_a_fideszes_kepviseloket_Gyorben_Borkai_nem_jelent_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce849f67-d4b0-43b3-98f1-369747d5580c","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Futtyszo_fogadta_a_fideszes_kepviseloket_Gyorben_Borkai_nem_jelent_meg","timestamp":"2019. október. 29. 06:34","title":"Füttyszó fogadta a fideszes képviselőket Győrben, Borkai nem jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább nyolc milliószor töltöttek le összesen 42 olyan androidos appot, amelyek – egy vietnami egyetemi hallgató \"jóvoltából\" – reklámszóró adware-ekké váltak.","shortLead":"Legalább nyolc milliószor töltöttek le összesen 42 olyan androidos appot, amelyek – egy vietnami egyetemi hallgató...","id":"20191029_42_fertozott_androidos_app_adware_eset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2df78-d4e7-4088-8607-90ada34bf41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_42_fertozott_androidos_app_adware_eset","timestamp":"2019. október. 29. 09:03","title":"Kevesellte a bevételt a programozó, adware-eket zúdított a Google alkalmazás-áruházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányfő szerint a magyaroknak a turizmus a hazaszeretet kifejezésének egyik formája.","shortLead":"A kormányfő szerint a magyaroknak a turizmus a hazaszeretet kifejezésének egyik formája.","id":"20191028_orban_viktor_matolcsy_gyorgy_szijjarto_peter_keleti_nyitas_atyamester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eaac3d-8977-4fd4-9112-423e02369cdb","keywords":null,"link":"/elet/20191028_orban_viktor_matolcsy_gyorgy_szijjarto_peter_keleti_nyitas_atyamester","timestamp":"2019. október. 28. 20:15","title":"Orbán: Matolcsy és Szijjártó a keleti nyitás atyamesterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]