[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A zuglói polgármester meghátrált, Szőnyi Ferenc (megint) emberfelettit teljesített. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A zuglói polgármester meghátrált, Szőnyi Ferenc (megint) emberfelettit teljesített. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191028_Radar_360_Hando_uj_allasa_zugloi_hatraarc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a5832-19b5-417c-a6a3-f4b311d13e55","keywords":null,"link":"/360/20191028_Radar_360_Hando_uj_allasa_zugloi_hatraarc","timestamp":"2019. október. 28. 17:30","title":"Radar 360: Handó vált, Botka lelép, Kocsis perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról és az időskori szerelemről is beszélt. ","shortLead":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról...","id":"20191030_Fahidi_Eva_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8d2284-51ce-4ede-9cbc-e74a70ededa4","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Fahidi_Eva_portre","timestamp":"2019. október. 30. 12:00","title":"Fahidi Éva: Soha nem leszek túl azon, hogy gázkamrába küldték a 11 éves húgomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","shortLead":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","id":"20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18524a4d-cae0-402c-8b93-4768b849b582","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","timestamp":"2019. október. 30. 12:56","title":"Nem közérdekű adat, mikor ment szabadságra Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Simán átment az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságán Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal jelenlegi elnökének alkotmánybíró jelölése. Nem kellett igazán komoly kérdésekre felelnie, de nyilván nem is a szakmai felkészültsége miatt fogják megválasztani.","shortLead":"Simán átment az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságán Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal jelenlegi elnökének...","id":"20191029_Egy_lepessel_kozelebb_Hando_az_Alkotmanybirosaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbe5d46-2d21-4d38-838a-d9b42410601d","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Egy_lepessel_kozelebb_Hando_az_Alkotmanybirosaghoz","timestamp":"2019. október. 29. 17:30","title":"Handó Tünde egy lépéssel közelebb az Alkotmánybírósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","shortLead":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","id":"20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b0851-f247-4f01-9930-9eca43011e5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","timestamp":"2019. október. 30. 08:08","title":"Eladó Szigetszentmiklóson Erich Honecker egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"7,1 milliárd dollár profitot termelt az Alphabet a harmadik negyedévben.","shortLead":"7,1 milliárd dollár profitot termelt az Alphabet a harmadik negyedévben.","id":"20191029_Kisebb_lett_a_Google_anyacegenek_nyeresege_mint_amire_szamithattunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19899c3-bc93-4d16-bfa4-14b0a6b2413c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_Kisebb_lett_a_Google_anyacegenek_nyeresege_mint_amire_szamithattunk","timestamp":"2019. október. 29. 07:45","title":"Kisebb lett a Google anyacégének nyeresége, mint amire számíthattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi visszakerült onnan.","shortLead":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi...","id":"20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30067a4f-9d0b-415e-86a6-44217cdfddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","timestamp":"2019. október. 28. 13:38","title":"Eltűnhettek Győrben a szavazólapok összesítései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve meddig tartott.","shortLead":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve...","id":"20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be32e90-2ff9-444b-b8e4-43ca31a1ae4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","timestamp":"2019. október. 29. 05:58","title":"A tengerbe szórták az amerikaiak Abu Bakr al-Bagdadi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]