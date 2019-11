Az EU minden évben 65 milliárd dollárt fizet a kontinensen agrártámogatás gyanánt a mezőgazdaságból élők megsegítésére és a vidéki közösségek fenntartására. De Magyarországon és Közép-és Kelet Európa nagy részén ennek a zöme a jó összeköttetéssel rendelkező hatalmasok zsebébe vándorol – írja elemzésében a The New York Times.

„Az EU létrejöttében kulcsszerepet játszott agrárprogramot ma ugyanazok az antidemokratikus erők zsigerelik ki, amelyek az uniót belülről is fenyegetik. Ennek oka az, hogy a közép-és kelet európai kormányok, melyeknek számos populista vezetője van, nagy mozgástérrel rendelkeznek az európai adófizetőktől származó támogatások felosztását illetően, és annak módját titok övezi” – hangsúlyozza a lap, amely 2019 folyamán kilenc országban végzett kutatása arra az eredményre jutott, hogy a támogatási rendszer szándékosan zavaros, durván aláássa az Európai Unió környezetvédelmi céljait, korrupcióval és önérdekkel átszőtt.

A The New York Times szerint az anomáliákkal Brüsszel is tisztában van, ám mégsem tesz semmit a helyzet jaívtása érdekében. „A brüsszeli gépezet azért tűri meg ezt a leplezetlen korrupciót, mert ahhoz, hogy szembe szálljanak vele, meg kellene reformálni azt a programot, amely fontos szerepet játszik az ingatag lábakon álló unió egyben tartásában. Az európai vezetők sok mindenben nem értenek egyet, de mindannyian számítanak a bőkezű támogatásokra, és arra is, hogy azt saját belátásuk szerint oszthatják el. Ha nekimennének ennek a rendszernek azért, hogy megfékezzék a visszaéléseket az újabb tagállamokban, törésvonalak jelennének meg az európai politikában és gazdaságban2 – írta a lap.

A The New York Time részletesen foglalkozik az Orbán-család, illetve a miniszterelnökhöz köthető oligarcha-kör meggazdagodásával is. „Az Orbán kormány több ezer hektár állami földet árverezett el családtagjainak és partnereinek, Orbán egyik gyerekkori barátjából pedig az ország leggazdagabb embere lett, ahogy a NYT oknyomozói rávilágítanak. Márpedig akié a föld, az milliós támogatásra jogosult az Európai Uniótól – hangsúlyozza a lap, amely megszólította Ángyán Józsefet, az Orbán-kormány egykori vidékfejlesztési államtitkárát is, aki közölte: „Ez egy totálisan korrupt rendszer”.