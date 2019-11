Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb4a035-9f81-478b-bdd0-e1492665ad0b","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A katalóniai zavargások mellett a Franco tábornok exhumálását övező viták borzolják a kedélyeket Spanyolországban a választási kampány célegyenesében. A kormányzó szocialisták azt remélik, ez nekik kedvez majd.","shortLead":"A katalóniai zavargások mellett a Franco tábornok exhumálását övező viták borzolják a kedélyeket Spanyolországban...","id":"201944__exhumalt_franco__katalan_kartya__szocialista_remenyek__siker_es_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb4a035-9f81-478b-bdd0-e1492665ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128dc6ff-646b-40d7-a6fc-3a2178a4a443","keywords":null,"link":"/360/201944__exhumalt_franco__katalan_kartya__szocialista_remenyek__siker_es_propaganda","timestamp":"2019. november. 03. 16:00","title":"Franco hamvai bekerültek a spanyol kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú halogatás után a szaúd-arábiai olajipari cég, az Aramco bejelentette, részvényeket bocsát ki a rijádi tőzsdén. A kereskedés várhatóan decemberben kezdődik.","shortLead":"Hosszú halogatás után a szaúd-arábiai olajipari cég, az Aramco bejelentette, részvényeket bocsát ki a rijádi tőzsdén.","id":"20191103_Tozsdere_kerul_a_vilag_legjovedelmezobb_vallalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74de5be-da86-4c12-83c2-2201268263a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Tozsdere_kerul_a_vilag_legjovedelmezobb_vallalata","timestamp":"2019. november. 03. 10:08","title":"Tőzsdére kerül a világ legjövedelmezőbb vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pősze Lajos szerint Matolcsy nem jól érvel, amikor az eurót kritizálja. ","shortLead":"Pősze Lajos szerint Matolcsy nem jól érvel, amikor az eurót kritizálja. ","id":"20191104_Matolcsy_nekiment_az_euronak_egy_jobboldali_politikus_szerint_tobb_ponton_is_teved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50a9d51-8645-45a3-a9c1-621fedaa5e0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Matolcsy_nekiment_az_euronak_egy_jobboldali_politikus_szerint_tobb_ponton_is_teved","timestamp":"2019. november. 04. 13:32","title":" Hiba volt az euró bevezetése? A jobboldalról szóltak vissza Matolcsynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","shortLead":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","id":"20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3924d-a945-4e9a-9b5d-9d49717deb6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","timestamp":"2019. november. 04. 16:32","title":"Mind a hét áldozatot azonosították az M5-ösön történt baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","shortLead":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","id":"20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72504d91-736a-4f2d-97e5-df352d39fe50","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","timestamp":"2019. november. 03. 21:50","title":"Segélyhivatalból dobták ki az East 17 egykori sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő évtized feladata, hogy az ország utolérje az Európai Unió életszínvonalának átlagát, de ez nem járhat a keresztyén és nemzeti identitás elvesztésével - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a leányfalui református templom hálaadó istentiszteletén.","shortLead":"A következő évtized feladata, hogy az ország utolérje az Európai Unió életszínvonalának átlagát, de ez nem járhat...","id":"20191103_Gulyas_ugy_kell_novekedni_hogy_ne_vesszen_el_a_nemzeti_identitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038fa1e2-cf76-46f4-a365-fa6b99a8d464","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Gulyas_ugy_kell_novekedni_hogy_ne_vesszen_el_a_nemzeti_identitas","timestamp":"2019. november. 03. 19:37","title":"Gulyás: Úgy kell növekedni, hogy ne vesszen el a nemzeti identitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","shortLead":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","id":"20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14ce80-d65b-46f2-a542-b589f785c193","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 02. 21:55","title":"Öt jelölt indulhat az államfői tisztségért a vitatott algériai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik valamiért mindig is kívülálló voltak, de egymásra találtak. Róluk szól az Outsiderek című dokumentumfilm. Első rész. ","shortLead":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik...","id":"20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a46ea8e-35fe-4f1b-8304-702e76438ffa","keywords":null,"link":"/360/20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","timestamp":"2019. november. 02. 19:00","title":"Doku360: \"Elbűvölt a látvány, én is ilyen nagy művész akartam lenni\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]