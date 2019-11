Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26454739-0e2c-4d2d-bfdc-3709d5118dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabálytalanul szállította vontatmányát az a 37 éves román sofőr, aki vasárnap éjjel balesetet okozott a 49-es főúton, Csengersima külterületén. ","shortLead":"Szabálytalanul szállította vontatmányát az a 37 éves román sofőr, aki vasárnap éjjel balesetet okozott a 49-es főúton...","id":"20191104_horrorkaravan_tulsuly_baleset_arok_csengersima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26454739-0e2c-4d2d-bfdc-3709d5118dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854404d0-bc8f-436a-aafe-5fc200012feb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_horrorkaravan_tulsuly_baleset_arok_csengersima","timestamp":"2019. november. 04. 19:22","title":"Túlsúlyos horrorkaraván zúgott az árokba Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","shortLead":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","id":"20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c08bd-8a78-48aa-80f9-386cac8396d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. november. 05. 11:18","title":"Három napra újra lezárják fél Budapestet Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5602d-e229-4583-b147-0e498d9f2a49","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A hallei zsinagóga ellen elkövetett merénylet után minden korábbinál nagyobb figyelem irányul az antiszemita nézetek és tettek terjedésére Németországban. A viták középpontjában az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali populista párt áll, amely a türingiai tartományi választáson a második helyen végzett.","shortLead":"A hallei zsinagóga ellen elkövetett merénylet után minden korábbinál nagyobb figyelem irányul az antiszemita nézetek és...","id":"201944__nemetorszagi_antiszemitizmus__ki_afelelos__rejtozkodok__regi_tartalom_ujformak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82b5602d-e229-4583-b147-0e498d9f2a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701e34fc-8aed-4e6c-a3ad-24392bd15053","keywords":null,"link":"/360/201944__nemetorszagi_antiszemitizmus__ki_afelelos__rejtozkodok__regi_tartalom_ujformak","timestamp":"2019. november. 04. 15:00","title":"Ébredezik az antiszemitizmus Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze hétfő reggel.","shortLead":"Két autó ütközött össze hétfő reggel.","id":"20191104_Baleset_miatt_lezartak_a_budai_also_rakpart_egy_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d5b830-afc6-4c5e-ae96-294fea6001a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Baleset_miatt_lezartak_a_budai_also_rakpart_egy_reszet","timestamp":"2019. november. 04. 07:54","title":"Baleset miatt lezárták a budai alsó rakpart egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Távozni kényszerül a vezérigazgató. ","shortLead":"Távozni kényszerül a vezérigazgató. ","id":"20191104_Osszejott_egy_alkalmazottal_kirugtak_a_McDonalds_vezeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c199d43a-3dd1-46f5-9762-64c158012b33","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Osszejott_egy_alkalmazottal_kirugtak_a_McDonalds_vezeret","timestamp":"2019. november. 04. 06:10","title":"Összejött egy alkalmazottal, kirúgták a McDonald's vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71723c88-4465-40d4-8544-b1cbf24d8b09","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ipari zónává változik-e Göd egyik városrésze, vagy sem? Azok, akik a folyamatosan bővülő Samsung SDI közelében laknak, elkeseredettek és tehetetlenek: mennének, de nincs hova. Az önkormányzat nem tagadja: a beruházással együtt kell élni.","shortLead":"Ipari zónává változik-e Göd egyik városrésze, vagy sem? Azok, akik a folyamatosan bővülő Samsung SDI közelében laknak...","id":"20191105_god_samsung_akkugyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71723c88-4465-40d4-8544-b1cbf24d8b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3800581-d87d-4134-b6a5-08903e9eaf92","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_god_samsung_akkugyar","timestamp":"2019. november. 05. 06:30","title":"Akkunagyhatalom lesz Gödből akkor is, ha a gödiek nem akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb687f-a483-4dbc-92dc-e6c5f0f7e0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","timestamp":"2019. november. 05. 05:55","title":"Úgy mérte fel a rendőrség a munkahelyi közérzetet jobbító javaslatokat, hogy maga rontott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","shortLead":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","id":"20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3924d-a945-4e9a-9b5d-9d49717deb6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","timestamp":"2019. november. 04. 16:32","title":"Mind a hét áldozatot azonosították az M5-ösön történt baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]